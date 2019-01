Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Již dnes úderem 20.15 hodin odstartuje jarní část Synot ligy. V úvodním duelu roku 2015 přivítají fotbalisté 1. FC Slovácko ambiciózní Jablonec. Opora domácího celku Veliče Šumulikoski se zápasu se třetím týmem tabulky už nemůže dočkat.

1. FC Slovácko B. Tři střelci Slovácka B - zleva Martin Holek, Veliče Šumulikoski a Roman Haša. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Veliče, jak moc se těšíte na start ligy?

Po dlouhé zimní přípravě je to to nejpříjemnější, co nás může potkat. Myslím si, že jsme dobře připravení, a i když nás na úvod čeká těžký soupeř, jdeme do zápasu s tím, že chceme do jarní části soutěže vykročit správnou nohou.

Jak moc byla náročná zimní příprava?

V Česku je dlouhá zimní přestávka, takže po Vánocích nás čekaly kondiční testy a pak jsme pracovali na nabírání fyzické kondice. Byli jsme ale hodně s míčem, takže to nebylo tak úmorné, jak když se třeba jen běhá v lese a chodí do posilovny. Každopádně příprava náročná byla a já věřím, že jsme všichni dobře připravení. Pokud bych měl českou přípravu porovnat s nějakou zahraniční, kde jsem působil, tak nejlepší je to v Anglii, kde se hraje i přes zimu, takže žádnou zimní přípravu nemají (smích).

Tým zůstal přes zimu pohromadě, podařilo se udržet všechny hráče. Na druhou stranu do mužstva nikdo nepřišel. Co na to říkáte?

Pro fanoušky je v zimní přestávce určitě zajímavější, když se kolem týmu něco děje a hlavně by určitě každý rád viděl nějaké posily. Na druhou stranu fakt, že jsme zůstali pohromadě, může mít kolikrát větší hodnotu, než řada příchodů. Víme, co od sebe můžeme čekat a ladili jsme i herní prvky, na kterých dlouhodobě pracujeme. Do přípravy se s námi zapojili i hráči z akademie a někteří kluci jsou fakt šikovní. Jsem zvědavý, jak se budou bít o ligový dres.

Závěr přípravy jste strávili v Turecku, kde jste ale nedali ani gól. Nestraší vás to trošku?

Určitě by pro nás bylo lepší, kdybychom branky dávali. Nicméně je potřeba vnímat i to, že herně jsme v žádném zápase nezklamali a já věřím, že se startem ligy to bude v ofenzivě jiné. Zažil jsem spoustu příprav, kdy jsme dávali hodně branek a se startem soutěže se to najednou zadrhlo. Věřím, že tuto nepříjemnou bilanci prolomíme již v prvním jarním kole.

Čeká nás utkání s Jabloncem, to je na začátek těžký soupeř…

Každý ligový zápas je těžký. Ono to někdy po zimní přípravě může zkreslovat. Týmy projdou změnami a ne vždy si vše sedne od prvního kola. My jsme zůstali pohromadě a věřím, že utkání klidně můžeme zvládnout. Chci prostě vyhrát a na hřišti pro to udělám vše. A klidně si dovolím mluvit za celý tým, že chceme zápas zvládnout a necháme na hřišti všechno. Tím bych chtěl zároveň pozvat i fanoušky, aby nás přišli podpořit a úvodní zápas vyhráli s námi.

Když pomineme Jablonec, máte nějaký cíl, kolik byste na jaro chtěli uhrát bodů?

Co nejvíc! Já jdu do každého zápasu s tím, že chci vyhrát. Nechci teď ale počítat, kolik bodů uhrajeme. Teď je před námi Jablonec, takže se soustředíme pouze na něj. Po zápase se pak budeme soustředit na další soupeře. Chceme hrát pohledný fotbal, který bude bavit diváky. Na podzim jsme některé domácí zápasy nezvládli podle našich představ, tak si hlavně přeji, abychom v domácím prostředí dělali našim fanouškům radost.