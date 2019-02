Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Anglický týden zakončí fotbalisté Slovácka sobotním zápasem s Českými Budějovicemi. Po prohře v Příbrami a remíze s Teplicemi chtějí hráči před domácím publikem bodovat naplno. V zisk tří bodů věří i záložník Jiří Valenta, který byl v posledním utkání s Teplicemi zvolen nejlepším hráčem zápasu.

Jiří Valenta. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

V úterý jste s Teplicemi s Teplicemi brali jen bod. I když se nevyhrálo, tak fanoušci vás za výkon odměnili potleskem…

Utkání s Teplicemi jsme po herní stránce zvládli velmi slušně a i diváci nás skutečně po závěrečném hvizdu odměnili potleskem. Zase nás však musí mrzet to velké množství neproměněných šancí. Bohužel se nám nyní nakumulovalo několik zápasů, ve kterých jsme spálili opravdu strašně moc tutovek. Asi je to trochu i o psychice. Věřím, že kdybychom na začátku vstřelili branku, tak nám to tam bude padat, třeba jako na podzim s Duklou. Takto vždy rozchytáme gólmana a už se trápíme.

Branky padly po standardních situacích. neproměňování šancí ze hry už vás musí strašit. Je to tak?

Neřekl bych, že nás to straší. Na zakončení se zaměřujeme i na tréninku, ale přijde zápas a my z gólmana uděláme muže zápasu. Jak s Hradcem, tak i s Teplicemi podržel soupeře brankář. Musíme to prolomit a snad se nám to povede již v sobotním zápase s Českými Budějovicemi.

Vraťme se ještě k Teplicím. Nádherně jste vyrovnal na 1:1, o důležitosti toho gólu asi není potřebat diskutovat?

Po těch šancích, co jsme měli, to byla určitě vzpruha. Věřil jsem, že dokážeme utkání třeba ještě otočit, ale paradoxně jsme zase inkasovali a museli dotahovat. Naštěstí se nám nakonec podařilo vyrovnat a v závěru nechybělo mnoho a mohli jsme i vyhrát.

Trefil jste se z přímého kopu. Věřil jste si na něj, nebo chtěl standardku zahrávat i někdo jiný?

Když sudí ten faul odpískal, tak jsem šel k míči já a Michal Trávník. Michal se mě ptal, jestli to chci zahrávat a já se na to cítil. Shodou okolností jsme den před zápasem zkoušeli po tréninku zahrávat několik přímáků s Lubošem Kaloudou o to, kdo to trefí lépe. Bylo to skoro ze stejné pozice, sice jsme to na tréninku ani jeden pořádně netrefili, ale věřil jsem si (smích). Naštěstí mi to sedlo.

Čekají vás Budějovice, jak moc důležitý zápas to je?

Bude to hodně důležitý zápas. Bodů jsme z posledních zápasů totiž nezískali zrovna moc. Ostatní týmy bodují, a i když se nechceme ohlížet za sebe, tak pro větší klid musíme utkání s Budějovicemi zvládnout. Doma už jsme nevyhráli šest zápasů v řadě, takže už kvůli lidem musíme zápas zvládnout a konečně bodovat naplno.

Co by na Jihočechy mělo platit?

Musíme na ně vlítnout jako na Teplice. Neočekávám, že by k nám přijeli hrát otevřenou partii. Určitě ví, že se nám v poslední době nedaří vstřelit branku ze hry a tomu přizpůsobí hru. Ale každá série jednou končí a jak jsem říkal, my musíme konečně vyhrát.

Očima Svatopluka Habance: Nic jiného než tři body nás nezajímá„Budeme chtít navázat na výkon proti Teplicím, ale bude potřeba proměňovat šance, abychom doma konečně brali tři body. Bude to ale úplně jiný zápas. Zatímco Teplice chtěly hrát fotbal, Budějovice se budou mnohem více soustředit na obranu. Určitě to nebude jednoduché, nic jiného než výhra nás ale nemůže zajímat. Máme dva vykartované hráče (Trávník a Kuncl) a spoustu zraněných (Reinberk, Havlík, Břečka, Zajíc, hrát zřejmě nebude moct ani Mezlík). Pokusíme se to vyřešit tak, abychom do sestavy zasáhli co nejméně."