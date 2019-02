Uherské Hradiště Cena facky aneb Gottwaldovy boty, tak se jmenuje ambiciózní projekt Slováckého divadla, jenž vzniká pod režijním vedením Břetislava Rychlíka podle knihy Josefa Holcmana Cena facky. Za tři týdny bude mít premiéru.

Josef Holcman (uprostřed). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Cena facky aneb Gotwaldovy boty je původní česká hra, kterou na motivy stejnojmenné povídkové knihy spisovatele a právníka Josefa Holcmana napsal renomovaný český dramatik Karel Steigerwald přímo pro Slovácké divadlo," přibližuje dramaturgyně Iva Šulajová. „Na podkladě jímavých povídek z prostředí slovácké vesnice v nelehkých dobách kolektivizace tak vznikla pozoruhodná hra s přesahem děje do dob krátce po listopadu 1989, kdy se hledali viníci hrůzných skutků minulého režimu. Dnes už víme, že mnozí z nich nikdy nebyli potrestáni ani odsouzeni. A protože jsme v Hradišti, řeč bude i o hradišťské věznici, jejíž současný osud v rámci snah o vytvoření Muzea komunismu je stále nejistý," dodává dramaturgyně s tím, že v inscenaci ožijí i nechvalně známé osoby, jakými byl například nikdy nepotrestaný trýznitel politických vězňů Alois Grebeníček a další.

„Žánrový podtitul hry je navíc ‚cimbálmuzikál' a v tom je skryta nejen pověstná slovácká múzičnost a zpěvnost, ale i legrace," uzavírá Iva Šulajová. O novinku se velmi zajímají i média. Deník uveřejnil rozhovory s autory Josefem Holcmanem a Karlem Steigerwaldem, dnes od 11.00 hodin bude na otázky čtenářů odpovídat i režisér Břetislav Rychlík, celý on-line rozhovor se na stránkách Deníku objeví zítra.

Publikum vedle zinscenovaných silných příběhů, jež vznikly podle skutečných událostí, čeká živá Cimbálová muzika Petra Mička a herecké výkony Zdeňka Trčálka, Tomáše Šulaje, Pavla Majkuse, Martina Vrtáčka, Ireny Vackové, Jitky Joskové a dalších. (kaj)

Dvě otázky pro autora předlohy Josefa Holcmana

Uměl jste si představit, že by se někdy osudy vaší, ale i dalších rodin objevily na divadelním jevišti?

Neuměl a ani mě to nenapadlo. Já jsem to psal mimo jiné i proto, že ještě dvacet(pět) let po revoluci jsou tu pořád hlasy, které tvrdí, že za komunistů jsme se špatně neměli. Že se, obecně řečeno, relativizují hrůzy padesátých let. Nepsal jsem to s žádným jiným úmyslem. Selský stav byl po roce 1948 nejvíc poničen a už nikdy se neobnoví, tak ať tady aspoň udržuje generační paměť, byť v písemné formě. Pro úplnost musím dodat, že na jevišti se neobjeví osudy mých předků Karel Steigerwald si vzal z mojí knížky jenom motivy a jistou poetiku, přičemž děj či příběh situoval správně do dnešní doby a její lidské zmatenosti, pokud jde o reflexi k minulosti.

Co cítíte pár týdnů před premiérou? Rozechvělost, zvědavost, strach?

Nic z toho, protože na to nemám čas. Rozechvělost jsem cítil před rokem na koštu vín ve Skoronicích, když mně bývalí traktoristi z JZD říkali, proč v knížce Cena facky lžu, když „…za komunistů byla práca a včíl je tu enom bordel". Strach jsem ale neměl, protože umělecké dílo snad má být i poslem bolestivých sdělení. Socialismus byl pro řadu lidí jakýmsi božstvem bezstarostnosti a svoboda je dnes pro ně démonem řady povinností. Proto jsem se taky snažil ty traktoristy pochopit a vím, že to byla z jejich strany reakce na nezaměstnanost, hamižnost bank a nenažranost některých politiků, na tunelování firem. Ti chlapi měli svým způsobem pravdu.

