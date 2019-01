Podolí - Manželka šéfa ČSSD Jiřího Paroubka přijela v pátek 17. října přesně ve čtrnáct hodin do Podolí, aby se tam stala první voličkou do krajského zastupitelstva a Senátu. Pětatřicetiletá Petra Paroubková má totiž v Podolí stále trvalé bydliště.

Petra Paroubková | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

Jezdíte volit do Podolí pokaždé?

Vzhledem k tomu, že tady mám trvalé bydliště a rodiče, tak ano. Jenom jednou jsem volila v Praze, když jsem si vyřídila voličský průkaz. Můj manžel letos volil v Praze 5.

Odkud jste letos k volbám přijela?

Přicestovala jsem z Ostravy. Teď na podzim tam mám skoro každý pátek doučování. Začala jsem totiž dělat doktorát na Ostravské univerzitě.

Jak jste trávila čas před volbami?

Snažila jsem se co nejvíce podporovat svého manžela. V poslední době jsem navštěvovala všechny mítinky, byla jsem na Zlínsku, na Olomoucku a také na Slovácku. Zrovna minulý týden jsem tady potkala jednoho pána, který mě zastavil na ulici, podepisovala jsem mu nějakou fotografii a on mi za to nabízel slivovici.



Máte ráda slivovici?

Já mám slivovici hrozně ráda, vítězí u mě i nad vínem. Teď sice ze zdravotních důvodů nemůžu pít, ale jinak mám ráda slivovici, hruškovici, meruňkovici.

Od koho ji pijete nejraději?

Moji rodiče dělají výbornou, calvados z jablek. Maminka dělá také moc dobrou ořechovici. Možná i díky tomu, že jsem bydlela v Podolí, k tomu mám velice kladný vztah.

Nepohrdne ani váš manžel dobrou slivovicí?

Manžel pije kvůli práci velice málo, štamprli si dává jenom výjimečně. Ale když je příležitost, také nepohrdne dobrou slivovicí. Jako mně mu velice chutná i calvados. Zrovna před třemi týdny jsme byli tady v Podolí, proto si s rodiči dal panáčka.

Přečtěte si také:

První voličkou v Podolí byla Petra Paroubková