Buchlovice – Malérečky ze Slovenska z obcí Sobohlav a Horný Hričov budou o Velikonočním pondělí malovat kraslice v Muzeu Podhradí v Buchlovicích.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Do velikonočního pořadu Setkání s kraslením, které bude trvat od 10 do 15 hodin, se zapojí také nejlepší lidoví umělci ze Slovácka – keramici, výrobci figurek ze šustí nebo tvůrci žil a tatarů či producenti vizovického pečiva. Největší zastoupení však budou mít ženské sbory. Zazpívají Drmolice z Polešovic a Parádnice z Tupes, Děvčice z Kněžpola, Babčice ze Spytihněvi i ty, co se jen tak zastaví cestou „iďa kolem“, za doprovodu cimbálu – břucháku v rukách Pavla Petržely z Vracova.

Návštěvníci se mohou těšit také na několik soutěží – O nej… kraslici, Velikonoční nádivku 2010, Válení velikonočního vejce. Po celý den budou pořadatelé nalévat tradiční nápoje, dětem kamrlotku a dospělým VIKS (vaječný koňak nebo slivovici).

O Červeném pondělí se mohou příchozí muzea od 11 do 14 hodin také podívat, jak se odborně pálí slivovice. Demonstrativní ukázkou procesu destilace pod názvem Pálím, pálíš, pálíme… provede na reálném zařízení zaškolený pracovník muzea.