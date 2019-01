Uherský Brod - Pátý ročník kamenosochřského sympozia v Galerii Panský dům, jehož duchovním otcem se před lety stal Antonín Karásek, do města přivedl tři špičkové umělce: Lubomíra Janečku, Pavla Doskočila a Petra Horáka. Jejich sochy vznikaly v prostoru u malých schodů, hned vedle literárně poetické kavárny Ulité Kafé. Po jejich dokončení má město na svém území již sedmnáct objektů vzešlých z těchto akcí.

Vernisáž, která diváky blíže seznamila s tvorbou umělců, se uskutečnila v pátek. Uvedl ji kunsthistorik Ludvík Ševeček, po hudební stránce ji krásným altem a hrou na kytaru doplnila Marie Rosenfeldová. Tři osobnosti českého umění, které se zúčastnily letošního ročníku, se liší jak generačně, tak uměleckým či mentálním založením, ale také naprosto rozdílnými lidskými i uměleckými osudy.

Nejmladší z umělců Petr Horák (1974) si cestu k sochařství neproklestil z umělecké školy, ale přímo ze samé podstaty oboru vyučil se kamenosochařem. „Až v průběhu let se dostával do kontaktu s dalšími českými sochaři, důležitá byla pro jeho vlastní tvorbu sochařská sympozia v Miloticích. Je to klasický sochař a jeho inspiračními zdroji jsou světoví sochaři první poloviny 20. století. Sochy, které tvoří, jsou na jedné straně tvary organické, na druhé straně jde o stylizaci, která vede až k jasné, jiskřivé, zvučivé sochařské formě a k porozumění materiálu, které má Horák hluboce v krvi. Vznikají tak lapidární, až znakovitě cítěné sochy," řekl o umělci Ludvík Ševeček.

Nejstarší z trojice Lubomír Janečka (1948) nastupoval na pražskou AVU v roce 1968 a končil ji v roce 1975. Patřil mezi nejtalentovanější studenty. Na vlastní kůži však zažil proměnu systému a téměř mu bylo zabráněno dostudovat. V roce 1985 odešel do emigrace a dnes žije v Pensylvánii. Část jeho diplomové práce, která nebyla přijata tehdejšími oficiály na AVU, dnes patří ke klenotům galerie ve Zlíně. Janečka se za oceánem začal zabývat i kresbou. Vytvářel úžasné soubory, z nichž dva cykly jsou nyní k vidění v Brodě.

První cyklus se váže k New Yorku obecně i k tragickým událostem, které se zde odehrály 11. září 2001. „Lubomír Janečka vytvořil velkou sérii pozoruhodných kreseb, které se již dostaly i do sbírek českých galerií. Cyklus je pozoruhodný i tím, že se v něm objevuje prvek množství, to sdružování postmoderní civilizace, množství oken, aut, to velké mraveniště lidstva. Protikladem jsou jeho kresby divoké pouštní americké krajiny oblasti Utahu, krajiny, která je naprosto otevřená, kde figuruje nekonečný prostor, kde působí jako duchovní hodnota úžasná práce se světlem," popsal Ludvík Ševeček.

Posledním z trojlístku letošních tvůrců je absolvent AVU Pavel Doskočil (1968). Byl mimo jiné žákem Karla Nepraše a jeho vliv je z Doskočilových děl patrný. „Ale zatímco neprašovské figury a tvary jsou z drátů, odpadních materiálů a dalších věcí z reálného světa a jsou hodně absurdní a groteskní, Doskočilovo umění je absolutně poetické. Vytváří například instalaci z kočiček, které jsou ovšem koncipovány z průmyslových materiálů a užitých předmětů. Nikdy ale nepřekračuje rovinu absurdity jeho tvorba je lehká a krásná poetika, obsahující mnoho frekvencí současného umění," uvedl Ludvík Ševeček.

Páté kamenosochařské sympozium v Uherském Brodě končí 24. srpna, výstava v Panském domě potrvá do 3. září.

Autor: Markéta Švehlíková