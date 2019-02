Uherské Hradiště - Přemýšlíte, jak dětem zpříjemnit poslední víkend před začátkem školy? Slovácký deník pro vás připravil několik tipů, kam vyrazit s celou rodinou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Dobývání hradu Buchlov



Program na sobotu i neděli

9.30 Taneční vystoupení Porta Temporis

10.00 Krátké šermířské vystoupení

10.30 Taneční vystoupení Porta Temporis

11.00 Dětský okruh „S pastelkami po hradu Buchlov"

11.30 Taneční vystoupení Porta Temporis

12.00 Oravský Dracula – hraná scénka

13.00 Dobývání hradu (Green Regiment, Alt-Starhemberg Olomouc)

13.45 Taneční vystoupení Porta Temporis

14.00 Dětský okruh „S pastelkami po hradu Buchlov"

15.00 Krátké šermířské vystoupení

15.30 Oravský Dracula – hraná scénka

16.00 Taneční vystoupení Porta Temporis

Vaření trnek a lidový jarmark



Muzeum Na Mlýně Dolní Němčí

Sobota

14.00–18.30 Vaření a ochutnávka povidel, vystoupí sbor žen z Horního Němčí My baby, Dolněmčan, mužský sbor Dolněmčané, Tetičky z Dolněmčí a Dolněmčanská pětka

Chvála trnce



Sportovní areál Břestek

Sobota

15.00 Trnkové odpoledne pro děti i dospělé – vaření trnek, koštování slivovice, trnkové speciality, hry a soutěže pro děti, hraje Břestecká cimbálová muzika

Rybářské závody



Přední kopaná Kostelany nad Moravou

Sobota

7.00–13.00 Zúčastnit se mohou chlapci a dívky do 15 let, děti do 8 let zdarma – „chyť a pusť", děti 8-15 let startovné 50 Kč a loví na jednu udici dle rybářského řádu. Občerstvení pro závodníky zdarma.

Šašek Franta a klaun Pepe aneb se smíchem je vždycky lépe



Nádvoří ostrožského zámku

Neděle

Klauniáda s Davidem Vackem a Davidem Vaculíkem. Legrační předsatavení s herci Slováckého divadla u příležitosti vernisáže výstavy Rychlé šípy.

Loučení s prázdninami na Pepčíně



Pepčín

Neděle

13.00 Hudební doprovod, dětské hry a atrakce pod dohledem Domu dětí a mládeže Uherský Brod. Občerstvení zajištěno, možnost vlastního opékání.

Pohádkové putování Hlukem



Tvrz

Sobota

14.00 Začátek pohádkové cesty na ukončení prázdnin, za nepříznivého počasí se akce nekoná