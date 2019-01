Slovácko - Nové fasády, elektrické rozvody, nová okna či šatny, to čeká příští rok řadu dětí na Slovácku, které po prázdninách opět zamíří do školních lavic. V Základní škole Sportovní Uherské Hradiště dokonce dostanou školáci vysvědčení s předstihem už 26. června.

„Devětadvacátého a třicátého června budou mít naši žáci ředitelské volno. Rozsáhlá rekonstrukce v naší škole probíhá už několik měsíců a hotová má být do dvacátého srpna,“ prozradil ředitel školy Milan Melichárek. V současné době probíhá v budově výměna oken, rozvodů a topení, v létě přijde na řadu oprava části šaten, kdy se žáci druhého stupně přestěhují ze suterénu do nových prostor. „Dojde i na opravu bufetu, odpočinkové zóny, vybudování dopravního hřiště a rekonstrukce vzduchotechniky. V záři tak budou mít děti školu jako novou,“ dodal Melichárek.



Opravit budovu vzdělávacího zařízení plánují na letní prázdniny také v Tupesích. „Ve škole vyměníme okna, uděláme novou fasádu, zateplení či regulaci topení. Práce se zvládnou přes léto, takže děti budou školu letos končit i příští školní rok začínat normálně v termínu,“ sdělil tupeský starosta Oldřich Vávra.

Investici přesahující sto tisíc korun plánují v létě vynaložit Staroměstští. „Chystáme v Základní škole Komenského obnovu elektrické sítě a osvětlení. Vyžadují to totiž přísné hygienické normy,“ poznamenal starosta Starého Města Radoslav Malina.

Rekonstrukce čeká také Základní školu ve Vlčnově. Děti se ve škole doslova minou ve dveřích s dělníky. Vysvědčení tam školákům rozdají o celý týden dříve, aby všechny naplánované práce přes letní prázdniny stihli.



„V plánu je na všech pěti školních pavilonech přes prázdniny vyměnit veškerá okna, všude udělat zateplení a vyměnit střešní pláště. Tyto opravy nás vyjdou na sedmnáct milionů korun,“ prozradil vlčnovský starosta Jan Pijáček.