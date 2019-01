Slovácko - A tak nám skončily prázdniny a dětem začaly školní povinnosti. Někdy si říkám, kolik dětí či studentů středních škol využije prázdnin na přípravu do nového ročníku. Nemyslím celých prázdnin, ale například čtrnáct dnů před zahájením nového školního roku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Asi mnoho takových není. No já jsem to určitě nebyl. Dva měsíce volna byly pro mne dva měsíce volna a pak prvního září jsem oprášil aktovku a šlo se do školy. Je ale zajímavé, že ve sportu to tak vůbec nefunguje. Kde jsou ty doby, kdy i tam prázdniny byly prázdninami, foukl se jeden přátelák a šlo se naostro. Ty doby jsou ale dávno pryč.

Nyní již dlouho před zahájením mistrovských bojů to jsou samá soustředění, samé přípravné zápasy, honí se fyzička, vybrušuje technika, shánějí nové posily a noví trenéři. Nejinak tomu bylo i o letošních prázdninách ve většině sportovních oddílů. Největší pozornost si ale jistě vysloužili ligoví fotbalisté Slovácka. Tam vedení udělalo po skončení záchranářské mise patřičný průvan. V kádru oddělilo zrno od plev, jak se říká u nás na Slovácku. Ti nejhorší odešli a na jejich místo přišli jiní. Jestli lepší nebo horší, toť otázka. Inu, v každém obilí se vždy zase najdou plevy, které je po sklizni opět třeba vyfoukat.

Dnes už má Slovácko za sebou úvodních sedm zápasů, na svém kontě sedm bodů a nejlepším střelcem je Petr Švancara. Až nějak příliš to však připomíná loňský ročník. Tam po sedmi zápasech mělo Slovácko na svém kontě šest bodů a nejlepším střelcem byl opět Petr Švancara. V sedmém zápase však Mercedes nehrál, protože si odpykával svůj disciplinární trest. Také v letošním roce svůj sedmý zápas nehrál, protože mu stopku vystavilo zranění. V osmém zápase na Slovácko před rokem čekaly Budějovice, stejně jako tomu bude v letošním osmém zápase. Tenkrát se hrálo na Střeleckém ostrově a zápas skončil 0:0. Nyní se bude hrát v Hradišti a my všichni věříme, že Slovácko vyhraje. Jen pro zajímavost, před rokem hrálo Slovácko v Budějovicích v sestavě: Vašek – Randa, Šimáček, Formánek, Urbánek – Cleber, Kordula (Abrahám), Valenta, Perůtka (Gonda) – Chmelíček, Smetana (Ondřejka) a trénoval Mazura. Podle těch jmen je vidět, že fotbalisté jsou dobří cestovatelé, něco jako byli Hanzelka se Zikmundem. Jestli je to dobře nebo špatně, to nevím. Ale když porovnám fotbalové Slovácko například s divadelním Slováckem, kde již několik let hraje téměř stejná sestava a mají furt vyprodáno, a navíc patří stále mezi českou elitu, tak začínám o tom angažování fotbalových cestovatelů značně pochybovat. Každý z těchto souborů má také své oblíbené „herce“ kteří do ochozů lákají diváky. Ve fotbalovém Slovácku je to zcela jistě Petr Švancara. Ten sice občas na place příliš vidět není, ale když je režisérem stažen ze scény, divák se často začíná nudit.

Od letošního podzimu však milovníky sportu čeká v Uherském Hradišti další atraktivní podívaná. Hokejisté Uherského Hradiště totiž stejně jako fotbalisté, provedli patřičný průvan ve své sestavě a pilně se připravují na novou sezonu. Tu totiž zahájí jako nováček druhé hokejové ligy. Potěšující je, že v přípravě si nevedou vůbec špatně. V jejich kádru je celá řada hráčů s ligovými zkušenostmi a tento soubor by neměl hrát v nové soutěži jen druhé housle. První mistrovské utkání čeká na Sakrajdovy svěřence 8. září na ledě v Orlové a já věřím, že fanoušci se mají jistě na co těšit.

Vojtěch Johaník