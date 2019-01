Slovácko – Většina lidí na Slovácku nesympatizuje s lékaři, kteří dlouhé měsíce vyhrožují odchody z nemocnic. Jasně to potvrdila anketa, v které uplynulý týden hlasovali čtenáři webových stránek Slováckého deníku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Podporu doktorům vyjádřilo 21,61% lidí, čtyřem pětinám čtenářů se postoj lékařů nezamlouval.

V diskuzích se však objevují hlasy, které stále hájí obě strany. „Nikoho z lékařů, kteří dali výpověď, nebrat zpět!!! To je zásada, jinak začnou dávat výpovědi hasiči, policisté a podobní. Pak se náš stát z toho může pos… Držím Karáskovi za jeho slova všechny palce,“ vyjádřil se v diskuzi na www.slovackydenik.cz čtenář podepsaný jako Ferda.

To, proč lékaři protestují, ponechává stranou diskutující podepsaný na webu jako Dědek. „Líbí se mi ale, jak se krizová komise na základě politického pohledu k této věci staví. Chybějící lékaře mají nahradit vojenští, z nichž cca 250 má potřebnou atestaci a ostatních cca 150 jsou praktikanti dle ministra Vondry. Celá naše vláda je tak trochu šaškárna, když se objeví problém, tak se to snaží přehodit na jiné. Nedivím se doktorům, že hájí své platy, když nastupující učitel, bez zodpovědnosti jakou má lékař, má mít dle ministra Dobeše nástupní plat cca 20 000 korun. To se, prosím, nechci zastávat lékařů, ale kantor za půl dne učení, když pominu samostudium u obou profesí, je na tom stejně jako lékař, ale má jiného ministra, který dokázal získat finance,“ myslí si Děděk.

