„Pochval uz jednou taky to Slovacko, maji vcil noveho trenera, tak to uz urcite bude slapat,“ přečetl jsem si před zápasem s Kladnem SMS od jednoho skalního fanouška fotbalistů 1.FC Slovácko. Tak jsem si říkal, udělám mu radost.

Vojtěch Johaník | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

Příští týden je za něco pochválím. Jenže po prohraném zápase s Kladnem jsem věděl, že to neudělám. No, né že bych nechtěl, ale to prostě nejde.

Kdo sledoval toto utkání, tak musí uznat, že to byla učiněná katastrofa. Už základní sestava napovídala tomu, kdo asi našeptával sestavu bývalému trenéru Mazurovi. V podstatě jediná změna. Na lavičce seděl jiný trenér. Slovácko tentokrát předvedlo snad nejhorší představení letošního ročníku. V souboji slabého se slabým prohrál celek trenéra Soukupa na celé čáře. Dostal se tak do stavu, který rádi fotbaloví bafuňáři označují stavem, že nyní to mužstvo již nemá záchranářskou situaci ve svých rukou. Slovácko totiž padlo na sestupovou příčku a musí čekat na to, zda někdo o patro výš zaváhá. Je tam ovšem ještě jeden „malý“ háček, a to je vlastní zisk bodů.

„Těžko mohu něco udělat, když si hráči nejsou schopni přihrát na pět metrů,“ pravil po utkání s Kladnem na tiskovce sportovní ředitel, šéftrenér a zároveň i trenér Slovácka Soukup. „Takřka existenční zápas a oni hrají jakoby je někdo omylem vzbudil na přátelák po těžkým draku. V naší hře nebylo žádné nasazení. Vím, někdy se nedaří, ale snaha by měla být vidět vždy. Porovnám-li přístup Kladna a našich, tak z toho vycházíme s nebetyčnou ostudou,“ napsal jeden z fanoušků Slovácka. Dá se říct, že oba tvrdí totéž. Rozdíl je jen v tom, že jeden za to bere peníze a druhý za to musí platit. Jestliže však někdo v pracovním procesu odvádí takové výkony, pak by měl být za ně také patřičně oceněn. Ale to je otázka pro pana Zemka, jestli mu nevadí, sponzorovat takový soubor. Jsem přesvědčen, že za Valentů by si hráči podobný výkon nedovolili. Zdá se tak, že celému oddílu by prospěl velký bič a malý dvůr, jak by řekl náš staříček. Mužstvo přijely do Kladna povzbudit tři plné autobusy fanoušků, kteří své „miláčky“ po zápase zaslouženě vyprovodili pískotem a při děkovačce se k nim otočili zády. A to myslím hovoří za vše.

Přiznám se, že když jsem sledoval televizní vystoupení trenéra Kladna pana Procházky v pořadu „Studio fotbal extra“ krátce před utkáním se Slováckem, tak jsem musel konstatovat, že takového trenéra by Slovácko potřebovalo. Za něj by asi hráči jezdili zcela jinak. Po jeho slovech jsem vůbec nepochyboval, že Kladno rozhodující zápas se Slováckem vyhraje. A vyhrálo nejen Kladno, ale také já. Při kurzu 2,2 jsem bral za vloženou stovku 220 korun. Inu, na Slovácko se dá sázet. To je v jarních zápasech téměř tutovka.

Zdá se, že těžkou situaci Slovácka pochopil již nyní i fotbalový Fanshop, který při pátečním zápase s Mladou Boleslaví nabízí při zakoupení tří suvenýrů jeden zdarma. Věřím, že s každou prohrou jistě i ceny suvenýrů budou klesat. Proto, kdo si počká, ten se dočká.

Páteční zápas Slovácka s Mladou Boleslaví napoví mnohé. Jedno je však jasné již nyní. Cena chleba zůstane i po tomto utkání stejná. A to je určitě zpráva uklidňující.

Vojtěch Johaník