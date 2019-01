Strání, Květná /FOTOGALERIE/ – Jako na předvolebním mítinku to vypadalo v sobotu 15. května při slavnostním otevírání výrazně modernizovaného koupaliště ve Strání, v těsném sousedství Moravských skláren Květná.

U obligátního stříhání pásky se tlačili krajští lídři tří politických stran spolu s dalšími třemi regionálními poslanci Parlamentu ČR. Teprve za nimi se do areálu vhrnul více než stohlavý dav místních, aby na vlastní oči mohli sledovat napuštění bazénů a obdivovat premiérové fungování jednotlivých atrakcí. Těsně před tím posvětil areál místní farář Jan Hrudík. „Aby se mu jakékoliv neštěstí vyhnulo až do nekonečna,“ zdůvodnil důvod krátkého obřadu místostarosta obce Antonín Zámečník. Prapůvodním předchůdcem koupaliště, které disponuje kromě hlavního, 45 metrů dlouhého bazénu také malým bazénem, tobogánem, skluzavkou, masážními tryskami, dětským a beachvolejbalovým hřištěm, byla víceúčelová hasičská nádrž vybudovaná v roce 1930 majitelem sousedících skláren, kterou obyvatelé obce užívali také ke koupání. Koupaliště obec poprvé zrekonstruovala v 70. letech minulého století. V roce 2007 pak došlo k zahájení radikální dvouetapové přestavby v hodnotě téměř 30 milionů korun. Výsledkem tři roky trvající přeměny je současná moderní podoba areálu, který může v létě směle konkurovat blízkým i vzdálenějším akvaparkům. Nestojí však za ním pouze činnost stavebních firem, ale také na 600 brigádnických hodin, které zdarma odpracovali členové Dělnické tělocvičné jednoty Květná (DTJ), která se bude o koupaliště starat nejméně 10 nadcházejících let.

„Minimální měsíční náklady na provoz koupaliště budou kolem devadesáti tisíc korun. Doufáme, že nám pomůže obec,“ řekl starosta DTJ Květná Daniel Sedlecký. Zahájení provozu koupaliště, které bude zatím bez vyhřívané vody, je stanoveno na 1. června. „Pokud bude špatné počasí, posunem to na patnáctého června,“ upřesnil Sedlecký.

Celodenní vstupné přijde na 30 korun pro děti a 60 korun pro dospělé, od 16 hodin ale bude poloviční. Návštěvníci do šesti let a nad sedmdesát platit nebudou muset vůbec. Kapacita rekreačního areálu je 350 osob, jeho rekonstrukce přišla na 29 milionů 800 tisíc korun. Z toho 10 milionů doputovalo z tzv. porcování medvěda (v závěru roku rozdělovaných peněz ze státního rozpočtu na projekty prolobbované jednotlivými poslanci) a 15 milionů pak o dva roky později z ministerstva financí. Zbylou částku zaplatil obecní úřad ze svých zdrojů.