Uherské Hradiště – „Podívej, jak jsem domlácená,“ posteskla si nedávno herečka uherskohradišťského divadla Jitka Josková po jednom z představení inscenace Cikáni a ukazovala modřiny na obou pažích.

Odborná porota rozhoduje o udělení cen Největší z pierotů. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Musím pořád nosit dlouhé rukávy, aby si snad diváci nemysleli, že mě někdo mlátí.“ I to je odvrácená stránka herectví – modřiny, zranění a nepříjemnosti, o kterých se ví jen v zákulisí.

Různých nehod se při představení Cikáni, které recenzent J. P. Kříž označil za inscenaci roku, děje celá řada. „Kruci, rozšvihl jsem si o tu tupou břitvu prst,“ bědoval minulý týden Zdeněk Trčálek a sál si z rány na levé ruce krev.

Inspicient okamžitě zalarmoval rekvizitářku a ta v mžiku připravila ošetření. Jen pozorní diváci si všimli, že herec odešel ze scény a vzápětí se na ni vrátil s náplastí, přes kterou pomalu prosakovaly kapky krve. Své ví také služebně nejmladší členka hereckého ansámblu Klára Brtníková. Při jedné z generálních zkoušek zmiňovaného titulu se jí od hořící svíčky na jevišti vznítily vlasy a krásná rusovláska jen tak tak unikla neštěstí. Zachránil ji pohotový kolega Kamil Pulec, který okamžitě plameny uhasil. Nepříjemnosti a komplikace ale vždycky přejdou po závěrečném potlesku. „Když vidíte vyprodané hlediště a ty naše milé diváky, zapomenete na všechny modřiny. Říká se, že je jeviště zázračné a že léčí. Je to pravda,“ shrnuje Jitka Josková.

Vložená chuť a odříkání se možná již brzy zúročí. Odborná porota v pátek vybere nejlepší herecké výkony a inscenaci roku 2009 a na divadelním plese konaném už 23. ledna v Klubu kultury získá nejlepší herečka, herec a inscenace roku cenu Největší z pierotů.

„Tradičně se jedná o umělecká díla. Nejčastěji mají podobu obrazů. Letos to bude olejomalba a dva akryly. Ceny v podobě výtvarných děl divadelníkům dáváme, protože se chceme vyvarovat toho, aby zapadla v zaprášených vitrínách plných jiných cen. Když dostanete krásný obraz, tak jej nezastrčíte za skříň,“ uvedl předseda odborné poroty a šéfredaktor Deníků střední a východní Moravy Martin Nevyjel.

Nelehká práce je také s výběrem autora cen. „Snažíme se dostát pravidlu, že autorem by měl být umělec z regionu. Žije u nás množství tvůrců a vybrat mezi nimi toho jednoho, to opravdu není jen tak. Také zadání kreseb je víceméně jednoznačné, obrazy by měly zpodobňovat harlekýny, kolombínu a nějaký zajímavý divadelní výjev. Právě originalita nápadu udílet v Uherském Hradišti divadelní ceny a také ceny samotné byly důvodem, proč jsme se rozhodli do tohoto zajímavého projektu finančně vstoupit,“ vysvětlila marketingová ředitelka Hamé Marcela Mitáčková.