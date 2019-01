Kdo teď bude vládnout na uherskobrodské radnici?

Uherský Brod – To, co čekal snad jen málokdo, se na uherskobrodské radnici stává skutečností. Vítěz komunálních voleb ČSSD s 9 mandáty v tamním 27členném zastupitelstvu nedokázal přivábit do společné koalice žádné z politických seskupení a v následujících čtyřech letech bude v opozici.

Radnice v Uherském Brodě. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

Čtyřkoalice zvolí starostou lidovce Kunčara Ladislav Kryštof si tedy ve svých 52 letech neprodlouží svůj dvanáctiletý pobyt ve starostovském křesle. Do něj usedne s největší pravděpodobností lídr KDU-ČSL, 37letý geodet z Havřic Patrik Kunčar. V našich programech není sporu Lidovci, kterým dalo v letošních volbách důvěru téměř 20 procent Broďanů, a skončili tak na druhé příčce s 5 mandáty, odmítli koalici se sociálními demokraty a na místo toho vytvořili koaliční svazek s ODS (5 mandátů za 17,76 % hlasů), Nezávislými za rozvoj města (4 mandáty za 14,09 % hlasů) a TOP 09 a Starosty a Nezávislými (2 mandáty za 8,44 %). „Vůli ke čtyřkoalici jsme deklarovali ve společném prohlášení. V našich programech není zásadního sporu. V kandidatuře na starostu města podporujeme Patrika Kunčara, lídra kandidátky KDU-ČSL,“ řekl Jan Hrdý, hlavní vyjednavač a adept na místostarostovskou pozici za ODS. Totožný názor má také Petr Vrána, lídr Nezávislých za rozvoj města, který se mezi zastupitele dostal až z pozice prvního náhradníka po odstoupení lékaře Miroslava Černého. Budeme respektovat volební výsledek Kunčar potvrdil, že případnou čtyřkoaliční nominaci do funkce starosty přijme. „Nikdy jsem se neplahočil za funkcemi, ale v tomto případě je to o zodpovědnosti, kterou na sebe vezmu. Jsme dohodnuti, že pořadí uvolněných postů bude respektovat volební výsledek. Na místostarosty budou za čtyřkoalici nominováni zástupci ODS a Nezávislých za rozvoj města,“ řekl Slováckému deníku Kunčar, podle něhož by TOP 09 a Nezávislí a starostové měli získat křeslo v radě města. Strany čtyřkoalice v Uherském Brodě, které v uplynulých dnech už stačily podepsat první část koaliční smlouvy, tak budou vládnout na radnici většinou 16 z 27 zastupitelů. Čtyři otázky pro Ladislava Kryštofa Podepsaná koaliční dohoda bez účasti vítěze voleb v Uherském Brodě, sociálních demokratů, už je realitou. Co udělala ČSSD v městě Komenského špatně při povolebním hledání partnerů? Současný stav neznám, pouze jsem byl seznámen, že se domluvily čtyři strany (KDU- -ČSL, ODS, NEZ a TOP 09), že již nebudou s nikým dalším (tedy s ČSSD, jednání s KSČM vyloučily již předem) vyjednávat. Při vyjednávání o koalici jsme poukazovali, že naším nejbližším partnerem je KDU- -ČSL, a to jak z důvodu blízkosti programů, tak také z důvodu volebního výsledku – zvítězili v okrajových částech a celkově byli druzí. Snad naší chybou bylo, že jsme vyhráli volby s takovou převahou, že se všichni chtějí spojit proti nám. Čeká vás tedy parketa opozičního subjektu v brodském zastupitelstvu, jakým způsobem se tohoto údělu chcete zhostit? Důvěra, kterou nám občané v podobě více než padesáti tisíc hlasů dali v komunálních volbách, je pro nás zavazující, ať budeme v koalici, či opozici. Síla našich zastupitelů (jedné třetiny zastupitelstva) bude určitě výrazná. Naší snahou bude pokračovat ve vstřícné politice k občanům města, naslouchání jejich požadavkům a následné realizaci a vytváření podmínek pro zapojení co nejšíršího okruhu lidí do veřejných věcí. Ať je to jakkoliv, nová čtyřkoalice prosazuje do starostovské pozice lídra nejsilnějšího z jejich seskupení Patrika Kunčara z KDU-ČSL, v jakých oblastech by s ním sociální demokraté mohli najít společnou řeč? Kde se naše volební programy prolínají a v případě KDU- -ČSL je to značná část, jsme určitě schopni najít společnou řeč. Budeme určitě schopni městu pomáhat i z důvodu, že dva, já a Mgr. Uherka, jsme i krajskými zastupiteli. Určitě se neodchází lehce po 12 letech z pozice starosty města, už víte, co budete dělat, až za sebou naposled zavřete dveře starostovské kanceláře? Když jsem nastupoval na radnici, tak jsem s alternativou, že jednou z této pozice odejdu, stále počítal. Na radnici jsem odešel z České zbrojovky a jsem stále jejím zaměstnancem. Jsem dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce. Mám se tedy kam vrátit. Povolební mozaika v zastupitelstvu



ČSSD – 9 zastupitelů; KDU-ČSL – 5 zastupitelů; ODS – 5 zastupitelů; Nezávislí za rozvoj města – 4 zastupitelů; TOP 09 a Star. a Nez. – 2 zastupitelé; KSČM – 2 zastupitelé

Autor: Pavel Bohun