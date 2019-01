Uherské Hradiště - Oblíbený herec glosuje dění kolem nás.

• Kamarádovi zemřel tatínek a navštívili jej s maminkou na hřbitově. Protože se už ochladilo, paní na sobě měla postarší kožíšek. „Ten kožíšek od tatínka hezky hřeje a já jsem jej chtěla vyhodit,“ šeptala paní smutně Okamžitě přišla odpověď: „Maminko, to nebude kvalitou, chytil ti od svíčky rukáv.“

• Spolužačka hlásila zprávy v rádiu: „V Brně byla zadržena zásilka drog. Když ji policisté otevřeli, zjistili, že v ní je: LSD, marihuana, extáze, kokain a hasič.“ Doteď nevím, jak se tam vešel.

• Kamarádka navštívila oslavu narozenin. „Na cestu domů jsem, si odpovědně zavolala anděla, abych se někde nevysekala. Bylo to to nejhorší rozhodnutí mého života. Ti blbci to moje auto nabourali hned v první zatáčce.“ Inu, i anděl má někdy své dny.

• Byl jsem na párty u Dany Batulkové. Společnost se bavila na zahradě, já jsem Daně pomáhal v kuchyni. „Prosím tě, za rohem mám bazalku, natrhej mi pár lístků,“ požádala mě. Bohužel, mé znalosti končí u kopřivy, takže když jsem se vrátil s lístky domnělé bazalky, Dana jen pokrčila rameny. „Děkuji, jsi milý. Právě jsi mi oškubal fíkus.“ Přeji všem hezké babí léto.

