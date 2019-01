Uherské Hradiště - Na Slovácku se začíná prosazovat jeden velmi atraktivní sport, a tím sportem je badminton. Věřím, že jste si jej každý jistě vyzkoušeli. To se vezme takový péřový košíček, dvě lehoučké rakety a pink, pink, pink, je to jednoduché.

Vojtěch Johaník | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

Košíček plachtí vzduchem z jedné rakety na druhou a když jsou dva vyrovnaní hráči, tak není třeba příliš pohybu, stačí jen mávat pravidelně rukama, a tak se dá pinkat nekonečně dlouho. Jenže pozor, když se mezi dva hráče napne síť a každý má své hrací pole, kam míček nesmí dopadnout na zem, začíná souboj. První takové měření dovedností se datuje do 7. století do Číny. Pinkalo se však také v Japonsku, Koreji a celé Americe. Dějiny moderního badmintonu se začaly psát hrou nazývanou jako poona, pojmenovanou podle indického města Puna, kde jej v roce 1850 „objevili“ britští vojáci. Ti hru přivezli do anglického hrabství Badmintonu a od té doby se jí říká badminton. Hra se postupem času stala natolik oblíbenou, že v roce 1992 se v Barceloně prosadila do rodiny olympijských sportů. A již právě tam Českou republiku reprezentovala dvojice Tomasz Mendrek a Eva Lacinová. Neuhráli sice nic moc, ale byli tam.

Badminton, jak uvádí chytré knihy, je jedním z nejrychlejších sportů, při kterém se používá raketa. Rekord rychlosti smečovaného míčku je 414 km/hod. Hráč během jednoho zápasu pak naběhá až 4 km. Badminton se hraje míčkem, který je vyroben z pravého husího peří a na jeden je zapotřebí 16 brk, což znamená tak jedna husa na dva míčky. Jelikož během mistrovského zápasu bývá zlikvidováno až 9 míčků, je to asi 4 a půl husy. No pěkná spotřeba.

Kolik hus však přišlo o svá brka krátce před Velikonočními svátky na turnaji v Uherském Hradišti, to si netroufám tipovat. Vím ale naprosto jistě, že se zde představilo celkem 22 dvojic. Badec, jak se zkráceně tomuto sportu říká, začal totiž v Hradišti zapouštět kořeny. Vzniká zde nový oddíl, v jehož čele, jako jeden z pilířů, stojí Jindra Hojer z Rychlých šípů. Právě herec Slováckého divadla David Vaculík, který ztvárnil Jindru Hojera, se společně s Jakubem Křížkem a Sylvou Panáčkovou rozhodli založit první oddíl „badecu“ v okrese Uh. Hradiště. Zároveň jej taky přihlašují od nové sezony do nejnižší a zároveň nejbližší badmintonové ligy, což je brněnský městský přebor. David Vaculík společně se svým divadelním kolegou Jiřím Hejcmanem patří také v současnosti mezi nejlepší dvojici v našem regionu. Ve Velikonočním turnaji sice ještě všechna lepší místa putovala do Brna, kam si je odvezli hráči brněnských celků, ale je potěšitelné, že i domácí borci jim kladli tuhý odpor. Ono, každé začátky jsou těžké. Je třeba sbírat zkušenosti. Jak je však vidět, tak badminton se začíná stále více objevovat ve slováckých krytých halách, a já věřím tomu, že brzy začnou přicházet i úspěchy. Nově vznikající oddíl již nyní připravuje pro všechny amatérské zájemce velký turnaj, který proběhne v září a který jistě bude největším turnajem na Slovácku. A proto všichni vy, kdo máte zájem o badminton, si zajděte kterékoliv pondělí večer do tenisové haly U Moravy a tam se dozvíte více. Anebo sledujte www.badec.cz.

Vojtěch Johaník