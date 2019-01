Slovácko - Traplice, Polešovice, Ořechov, Tučapy a Popovice – to jsou obce na Slovácku, v nichž se o uplynulém víkendu tancovalo, zpívalo a ozývalo hodové juchání. Ve dvou z nich měly hody výrazné novinky.

Krojovaní šohaji a děvčice z Traplic zamířili v sobotu po úvodním koncertu dechové hudby Šarovec na mši svatou do nové kaple Panny Marie Růžencové. Z ní pak vyrazila chasa na obchůzku dědinou, aby si přivedla své stárky, kteří osmapadesátým traplickým hodům kralovali.

Nejprve si došla pro mladšího stárka Karla Kločka, u Kubinů si vyzvedla jejich dceru Zuzanu a syna Tomáše (staršího stárka) a pak zamířila k domu Horákových pro starší stárku.

„Co na tom, že se v tomto stavení ukrývá s hodovým právem děvčica ze Sušic, když odmalička ráda chodí v kroji na hody do Traplic,“ vyvolával starší stárku Silvii Sýkorovou Tomáš Kubina.

Kompletní hodová chasa pak zamířila k radnici, aby starostu obce Pavla Chrástka požádala o symbolické povolení hodů. „Užívejte si těch našich hodů, k tomu vám povolení dám, ale mějte na paměti, ať nic nestane se vám. To naše krásné právo dobře hlídejte, aby vám ho nesebrali, zahanbit se nedejte,“ zdůraznil první muž obce, aby si pak se stárky na zdar hodů připil a se starší stárkou sólo před radnicí zatancoval.

Uspokojení z průběhu letošních hodů neskrýval bývalý starosta obce František Novotný. „Dnes je tomu půl století, co jsem v obci stárkoval. Tenkrát mě ani nenapadlo, že někdy tu půjde chasa na mši do traplické kaple. Radost mám i z toho, že vnuci od mé dcery, Zuzana a Tomáš Kubinovi, oslaví to moje hodové výročí jako stárci,“ svěřil se s dojetím Novotný.

Duchem slováckých hodů s právem se o uplynulém víkendu mohli nechat unášet také v Polešovicích. Vládci hodů, starší a mladší stárci Jaroslav Bednařík a Jiří Běhávka, doprovázeni krojovanou chasou a dechovou hudbou Straňanka, si v sobotu odpoledne přišli do zbrusu nového multifunkčního areálu s amfiteátrem pro své stárky Alžbětu Ryndovou a Barboru Uhlířovou. Na hodovém veselí se spolu s nimi podíleli starší a mladší podstárci Tomáš Nožička, Adéla Krupová, Ondřej Svoboda a Tereza Uhlířová.

Bohatý kulturní program, v němž se představily děti z mateřinky, Polešovjánek se žáky základní školy, ženský sbor Drmolice, hodová chasa, Straňanka, cimbálová muzika Dolňáci a lajblisté, přilákal do nového amfiteátru tisíc Polešovičanů a jejich hostů.

„Mám radost z toho, že v programu vystoupily víc než dvě stovky krojovaných. Přesné číslo budeme znát až poté, co na pořízené společné fotografii všechny účastníky v krojích spočítáme,“ poznamenal místostarosta městyse Stanislav Uhlíř. Jedním dechem dodal, že v Polešovicích se v posledních letech poměrně těžko hledají stárci.

„Role stárky jsem se rozhodla zhostit před měsícem a půl. Před tím jsem ale trvala na tom, že stárkou rozhodně nebudu. Jenže starší stárek mě ke kralování polešovickým hodům nakonec přemluvil,“ svěřila se Alžběta Ryndová.

O víkendu hodovaly také Popovice. V čele dvaceti hodových párů stanuli stárci Patrik Mikulec a Renata Andrýsková s podstárky Markem Dulou a Evou Bičanovou. Na sobotní zábavě rozkmitala tanečníkům nohy dechová hudba Hradčovjanka spolu s cimbálovou muzikou Mladí Burčáci.

Hody zakončilo vození berana po dědině spolu se zvaním na hodové dozvuky, které se v Popovicích uskuteční v pátek 16. října.

Zdeněk Skalička, Michael Lapčík