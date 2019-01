Častou otázkou klientů je, jak postupovat v případě, když chtějí uplatňovat výdaje na kancelář umístěnou ve vlastním domě, který jinak nepoužívají k podnikání.

U některých profesí není nutné mít sídlo v centru města. Ale kancelář někde na předměstí může mít pro zákazníky výhodu v možnosti snadného parkování. Postup by měl být následující.

Okopírujete si výkres stavební dokumentace, kde je půdorys místnosti použité jako kancelář. Ze stavební dokumentace zjistíte celkovou podlahovou plochu domu a podlahovou plochu kanceláře. Takto stanovíte procento podlahové plochy domu, které připadá na kancelář.

Tímto procentem poté násobíte výdaje na provoz a údržbu domu jako například plyn, elektřina, voda, opravy budovy, a tak dále.

Pokud kancelář má vlastní elektroměr či plynoměr, použijete samozřejmě jako daňově uznatelný nekrácený výdaj týkající se evidentně jen kanceláře. Do uznatelných výdajů pak patří přirozeně i vybavení kanceláře nábytkem, koberec a podobně. Potud by vše bylo jasné a i z hlediska správce daně akceptovatelné. Problém ale může nastat, když podnikatel trpí občasnou ztrátou paměti. Tato zdravotní komplikace se projevuje tím, že zapomíná, kolik křesel, sedacích souprav a koberců si už do kanceláře koupil. Nikdo by samozřejmě neměl zpochybňovat právo podnikatele zařídit si kancelář tak, aby jej dostatečně reprezentovala.

Takže u úspěšného podnikatele by problémem neměla být ani finská kožená sedací souprava za 100.000,- Kč. Něco jiného ovšem je, když si takovou soupravu kupuje každé dva roky s tím, že starou vždy vyřadí.

Lubomír Kuchař