Svatý Antonínek – Antonín Dobřecký z Ostrožské Lhoty je jedním z deseti obětavých dobrovolníků, jež od jara do zimy tráví denně desítky hodin v kapli svatého Antonína Paduánského na památném poutním místě na Blatnické hoře, aby tak veřejnosti umožnil prohlídku svatostánku v každé roční době, nejen v období poutí. Tuto bohulibou činnost vykonává s chutí a bezplatně, o což větší radost mu přináší.

Antonín Dobřecký | Foto: DENÍK/Irena Trojková

„Se službami v kapli jsem začal před čtyřmi lety. Když jsem se dozvěděl, že hledají pomocníka, hned jsem se nabídl,“ vzpomíná Lhoťan. Od té doby tráví na poutním místě vzdáleném dva kilometry od jeho domova část svého volného času. „Služba na mě vychází zhruba jedenkrát za týden,“ počítá. Ať už je to v horkém létě nebo v mrazech hluboko pod nulou. V kostele stále někdo je.

„Když je teplo, sedávám venku na lavičce. V zimě si zatopím v tom našem kumbálu a čtu knížky,“ popisuje Dobřecký. Mezitím přijímá návštěvníky, kteří si přišli prohlédnout svatostánek. Nechá je nahlédnout do kaple, pomodlit se nebo jim povypráví historii spjatou s kostelíkem. Někdy jde o lidi z okolních vesnic, kteří si jen tak vyšli na procházku. Jindy přijedou věřící třeba i ze stovky kilometrů vzdálených míst. „U vchodu máme návštěvní knihu, jejíž záznamy dokazují, že lidé k Antonínku jezdí z různých koutů republiky. Málo jich za rok nepřijede, naše práce není zbytečná,“ konstatuje Antonín Dobřecký, který však služby v kapli nevykonává jako jediný. Střídá se s dalšími dobrovolníky z Ostrožské Lhoty a Blatnice pod Svatým Antonínkem. „Všechny nás to baví, děláme to zadarmo a rádi,“ dodává důchodce. Rodina Antonínu Dobřeckému jeho počínání schvaluje. „Manželce nevadí, že tu trávím čas, líbí se jí, že to dělám,“ míní muž, jež svou práci vnímá jako dobrý skutek pro poutní místo v jeho milovaném kraji.