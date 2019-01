Blatnice pod Sv. Antonínkem – Zajímavé rozuzlení přinesly komunální volby ve více než dvoutisícové Blatnici. Vítězný Josef Vavřík, který získal více než pět set hlasů, po osmi letech končí ve funkci starosty.

Vítězného blatnického starostu Josefa Vavříka čeká po osmi letech jen místo v zastupitelstvu. Nahradí jej Vladimír Hanák

O konci osmiletého starostování čtyřiapadesátiletého Josefa Vavříka rozhodla koaliční smlouva podepsaná v neděli večer lídry čtyř stran. Vavříkovo vítězné volební sdružení Blatnice 2010 získalo jen čtyři mandáty v jedenáctičlenném zastupitelstvu. „Je fakt, že Vavřík získal dost hlasů. Překvapilo to i některé občany. Člověk ale musí jednak počítat hlasy, a jednak jednat s budoucí koalicí, která jej podpoří. Ale když se podíváme na kandidátku, tak koalici neměl s kým postavit. Nikdo s ním nechtěl být,“ domnívá se Vavříkův nástupce Vladimír Hanák. Podobný názor zastává i lídr KDU-ČSL Ladislav Vyskočil.

„Je zapotřebí důvěra a spolupráce s celým spektrem stran, které jsou v obci. Nemělo by se hledět na to, jestli je pravá nebo levá. Všichni jsme chtěli, aby došlo ke změně. A doufáme, že vše povede ke zdárnému výsledku. Kontrolní funkce nabídneme opozici,“ osvětlil důvody změn.

Čtyřkoalice lidovců, kandidátky Za úspěšnou obec, ženského sdružení TJ Rytmik a ODS se šesti mandáty se shodla, že novým starostou bude padesátiletý Vladimír Hanák z uskupení Za úspěšnou obec. „V podstatě jsme druhořadými vítězi voleb. Ale udělali jsme koalici a máme ten důležitý vítězný hlas. Můžete prohrát bitvu, ale nesmíte prohrát válku,“ prohlásil Hanák.

Ten byl ještě před minulými volbami na kandidátce Vavříkovy Blatnice 2006. „Až z tisku jsme se dozvěděli, že má obec zadlužený majetek. Přestali jsme panu starostovi důvěřovat a prošli jsme účetnictví. Zjistili jsme, že naši důvěru, kterou měl, porušil. Proto jsme se rozhodli postavit protikandidátku a že půjdeme v podstatě proti němu,“ řekl k rozchodu s Vavříkem Hanák.

Místostarostkou se na základě koaliční smlouvy stane Svatava Bahynková z SNK – TJ Rytmik. Ta vystřídá ve funkci Antonína Těthala, který v říjnových volbách ani nekandidoval. „Je to neuvolněná funkce. Myslím si, že po dohodě se zaměstnavatelem by to mělo jít. Díky tomu, že mám práci takového typu, kdy si mohu volno udělat v různých částech dne, tak si myslím, že to půjde,“ potvrdila dvaačtyřicetiletá obchodní vedoucí.

Na blatnické radnici tak nezůstane kámen na kameni. Kromě výměny starostů a místostarostů bude třetí významnou změnou v obci pod svatým Antonínkem zrušení pětičlenné rady. „Rada nebude. Chceme tím i ušetřit. Když jsem byl starostou, tak jsme se o všem radili v jedenáctičlenném zastupitelstvu a všichni věděli, co se děje. Tento systém je v Blatnici vyzkoušený a fungoval,“ přiblížil návrat k dřívější praxi lídr blatnických lidovců Ladislav Vyskočil.

Před novou radniční koalicí stojí jako hlavní problém oddlužení obce. „Budeme maximálně šetřit a shánět peníze, kde se dá,“ upozornil čtyřiatřicetiletý vinař a jednička blatnické ODS Dušan Soviš.

V zastupitelstvu se tak do opozice dostane Vavříkova Blatnice 2010 a sdružení Za rozvoj obce zastoupené Antonínem Trojancem. „Oslovili jsme je, ale do dnešního dne se nevyjádřili. Měli na to čtrnáct dní. Tak máme za to, že o spolupráci nemají zájem,“ dodal Hanák.

Dosluhující starosta Josef Vavřík se k dění na radnici příliš nevyjádřil. „Mám jednání.“ Ale o čem, se nám zjistit nepodařilo. Termín ustavujícího zastupitelstva ještě v Blatnici nestanovili.