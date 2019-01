Uherský Brod – Stavba objektu s ojedinělým zaměřením, centrum určené pro výuku hi-technologií, vyrůstá v těchto dnech v areálu Střední průmyslové školy v Uherském Brodě.

Ilustrační foto | Foto: Petr Syrovátka

Ocelová konstrukce vznikající jednopodlažní budovy, která bude vyplněna sklem, váží více než 12 tun a bude se rozkládat na 810 metrech čtverečních.

„Dokončena už byla konstrukce centrální budovy, která pomalu dostává finální podobu díky skleněnému opláštění,“ popsal postup prací generální ředitel Slováckých strojíren Uherský Brod Jiří Rosenfeld, podle kterého se jedná o originální a svým druhem jedinečné výukové centrum. „Prostřednictvím tohoto centra chceme především studentům středních škol prezentovat nové trendy ve strojírenství, elektrotechnice a v oblasti alternativních energetických zdrojů,“ uvedl ředitel uherskobrodské Střední průmyslové školy Rostislav Šmíd, která bude provozovatelem a poskytovatelem bezplatného vzdělání.

Střecha budovy má být osazena fotovoltaickými a solárními systémy, které budou sloužit k částečnému zásobení budovy energií, a také jako názorná pomůcka při výuce přírodovědných a technických studijních oborů. Stejným způsobem má být využito také tepelné čerpadlo, které bude v budově umístěno.

K multimediálním prezentacím má sloužit sál s 3D projekcí. Celá budova bude osazená takzvanými inteligentními elektroinstalacemi. „To znamená, že vytápění nebude muset regulovat obsluha termostatem v budově, ale zvládne to prostřednictvím internetu,“ pokračoval Šmíd. Budova bude mít také centrální velín s počítačem s nejnovějšími programy. V centru se budou soustřeďovat také nové technologie ze strojírenství, a to ve dvou multifunkčních obráběcích centrech od japonské firmy Okuma. „Výukovou zvláštností těchto strojů je to, že vše, co se děje uvnitř, celý výrobní proces, je snímán několika kamerami a přenášen na velkoplošnou obrazovku,“ vyzvedl další novinku ředitel Šmíd.

Jako přínos ve vzdělávání hodnotí uherskobrodský výukový unikát také radní Zlínského kraje Josef Slovák. „Centrum se jistě stane významným vzdělávacím místem našeho kraje. Jedinečnost tohoto projektu vidím především v tom, že centrum bude vybaveno takovými přístroji a technikou, které se v běžné praxi začnou používat nejdříve za pět až deset let,“ vyslovil svůj názor Slovák.

Náklady na vybudování tohoto výukového centra dosáhnou 52 milionů korun. Na této investici se podílí sedmi miliony Zlínský kraj, Regionální operační program Střední Morava zaplatí téměř čtyřiačtyřicet milionů a Slovácké strojírny přidají půl milionu.