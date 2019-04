Od desátého do devatenáctého července poskytlo uherskohradišťské Masarykovo náměstí azyl dočasnému pískovému kurtu, kde se odehrávala hlavní dějství desetidenního, nejen sportovního, maratonu. V Hradišti se při otevřeném turnaji hrálo také na hřišti Slovácké Slavie, ve Starém Městě pak sportovci své bitvy sváděli na kurtech na sokolovně a v areálu Rybníček.

Do otevřeného turnaje se přihlásilo bezmála sto dvojic registrovaných i neregistrovaných hráčů. „Tím se splnil jeden z cílů beachového léta, a sice zapojení širší veřejnosti do sportovních klání. Z pořadatelského hlediska dopadla celá akce úspěšně,“ zhodnotil jeden z organizátorů beachového léta Marek Pochylý.

Písečnou arénu si kromě sportovců vyzkoušely i známé osobnosti. „Pro ty byl určen čtvrteční turnaj, do kterého se zapojily týmy televize Slovácko, lékařů uherskohradišťské nemocnice, Slováckého či zlínského divadla. Právě herci krajské scény se stali vítězi tohoto programového zpestření,“ prohlásil Pochylý.

Vzpomínkou na zesnulého hráče a mecenáše VSK Staré Město Františka Šopíka byl středeční memoriál, do něhož zasáhlo sedm dvojic z řad Šopíkových příbuzných a známých.

Celou akci o předminulém víkendu zakončil finálový turnaj Poštovní spořitelny, v němž se střetlo dvaašedesát nejlepších týmů z celé republiky, které do něj postoupily z krajských kol. Jedním z úspěšných sportovců byl i Miroslav Svoboda ze Starého Města, který po nepovedeném otevřeném turnaji zaznamenal ve dvojici s Michalem Rúčkou druhé místo v kategorii mužů. Medaile a ocenění sportovcům předával předseda beachvolejbalové asociace Josef Beneš se slovy uznání a přáním, aby započatá beachvolejbalová tradice na Slovácku úspěšně pokračovala.

Na své si v době konání Slováckého beachvolejbalového léta přišli i příznivci kultury. Doprovodný program nabídl výuku salsy, koncert populární kapely Reflexy, soutěž v karaoke nebo třeba folklorní večer se souborem Dolina a cimbálovou muzikou Bálešáci.

Pořadatelé už určili termín příštího ročníku Slováckého beachového léta. „To se uskuteční v době od devátého do osmnáctého července příštího roku,“ uzavřel Pochylý.