Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Už jen poslední dva týdny budou herci Slováckého divadla připravovat novou hru Konkurz podle Grönholma. Komedie současného španělského dramatika Jordi Galcerána pojednává o velmi netradičním výběrovém řízení na post obchodního ředitele jedné velké nadnárodní firmy.

David Vacke | Foto: archiv Slováckého divadla

Konkurz podle Grönholma je hrou nejen velmi vtipnou, ale také napínavou. Hned v úvodu se totiž ukáže, že ne všichni účastníci výběrového řízení jsou skutečnými zájemci. Kdo je kdo, však není tak lehké zjistit. Jak jde zkoušení a na co se diváci mohou těšit? Zeptali jsme se režiséra Davida Vackeho.

O nové komedii jste už ledacos prozradil. Jaký jste měl pocit, když jste si ji poprvé přečetl?

Že to je konečně to, co hledáme. Tolik divadelních her, jako jsem přečetl při hledání titulu pro podzimní Malou scénu, jsem už totiž dlouho nepřečetl. Konkurz podle Grönholma je hra velmi aktuální, vtipná, napínavá…

Na stránkách divadla se píše, že jde o komedii s prvky psychothrilleru. Je to tedy něco nového, něco, co jsme ještě neviděli?

Jak se to vezme. Svým způsobem prožíváme ve svých životech komedii s prvky psychothrilleru každou chvilku. Ale je pravda, že v divadelní stylizaci to je tvar vcelku neobvyklý, a přitom velmi atraktivní.

Nová komedie popisuje konkurz na atraktivní místo. Jaké zkušenosti s konkurzy máte vy sám?

V zásadě dobré. Nejvíce si vzpomínám na konkurz na roli ve filmu natáčeném v německé produkci. Když mě zvali, zdůrazňovali mi, že znalost cizího jazyka nemusí být nijak zásadní. Samotný konkurz pak probíhal, k mému zděšení, téměř celý v němčině. Jaké bylo moje překvapení, když mi za dva týdny zazvonil telefon a já se dozvěděl, že si mě pan režisér - Němec - vybral. Nakonec ovšem z mé účasti na natáčení bohužel sešlo, jelikož jsme v jeden z natáčecích dnů hráli s divadlem Lišku Bystroušku na festivalu v Bratislavě. O týden později se mi znovu ozvala produkce, že pro mě mají jinou, menší roli - v norštině! Opět jsem nemohl, tentokrát naštěstí…

Premiéra komedie Konkurz podle Grönholma proběhne poslední říjnový den na Malé scéně Slováckého divadla v 19.00 hodin.

Josef Kajetán