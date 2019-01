Uherské Hradiště - Finalistka ostravského Crazy Aerobicu 2007, finalistka mnoha soutěží Aerobic Master Vlase, akademická mistryně Moravy v Aerobic Master Vlase nebo vítězka 1. olomuckého Aerobic Maratonu 2000. Držitelkou těchto a mnoha dalších ocenění je jedenatřicetiletá Kateřina Bočková z Uherského Hradiště.

Kateřina Bočková se synem Honzíkem a nejmladšími členkami svého oddílu aerobiku. | Foto: DENÍK/Tereza Bičanová

Ta v sobotu uspořádala v hradišťské sportovní hale první ročník soutěže dětí v aerobiku. Podle ní se jednalo o velmi vydařený pokus, tuhle akci by proto chtěla už letos na podzim zopakovat.

„Přihlásilo se 114 dětí, což je podle mě úspěch a samozřejmě mě to těší. Přijeli malí sportovci i z Otrokovic, Tlumačova nebo Valašských Klobouk,“ prozrazuje Bočková, která v Hradišti učí aerobic už pátým rokem. Po návratu z Brna, kde studovala a také dlouho působila jako lektorka aerobiku v rámci tělesné výchovy se rozhodla věnovat aerobiku i na domácí půdě. „V Brně jsem působila také ve studiu Richarda Štěpánka, který byl mimo jiné lektorem také na sobotní soutěži v Hradišti,“ podotýká Bočková. S aerobikem začala v patnácti letech, první soutěže jednotlivců se účastnila o čtyři roky později, kdy rovnou postoupila do finále. To ji pozitivně naladilo a povzbudilo k tomu, aby se účastnila i dalších soutěží. „Nejvíce mě těší vítězství na Aerobic Body in Morión v Bratislavě. Jednalo se o osmihodinový maraton a prvenství si cením především proto, že se účastnilo pět stovek soutěžících a kvalita byla velmi vysoká,“ vzpomíná Bočková.

Ta v současné době vede hodiny aerobiku pro veřejnost denně, někdy i v sobotu. Organizuje také víkendové pobyty a vede i děti. Týdně tak ve cvičebním úboru vidí asi stovku dospělých a přibližně osmdesát dětí. „S dětským aerobikem jsem v Uherském Hradišti začala přesně před rokem. Důvodem bylo především vlastní dítě, i když je to kluk. Dítě mi změnilo pohled na svět. Dříve jsem si totiž nedovedla představit, jak bych v tělocvičně komunikovala s tříletými caparty,“ vysvětluje Bočková. Zájem o dětský aerobic je podle ní dost velký a doufá, že bude ještě větší, aby mohla děti rozdělit do více věkově blízkých skupinek.

Zatímco cvičení s dospělými popisuje Bočková slovy makačka, show, endorfiny a hlavně pálení tuků, výuka dětí je pro ni spíše radostí, i když současně i velkou námahou.

„Ty malé holčičky neznají pravou a levou stranu, ty větší zase neslyší hudbu a rytmus a ty velké, které jsou už v pubertě, už z principu vše vidí negativně. Na druhé straně se ve mně vlastním mateřstvím probudil takový pud, kdy během chvilky mám všechny ty slečny moc ráda. Když jsme měli o prázdninách pauzu, tak se mi stýskalo,“ popisuje Bočková. Zároveň dodává, že ji moc těší vidět, jak se její svěřenkyně zlepšují nebo jak se aerobic u těch starších pomalu stává životním stylem. Nejhezčí pocit má při pokroku dívenek na soutěžích, kdy postupují do finále, vozí medaile.

Podle Bočkové je velká škoda, že společnost stále bere aerobic jako ryze dívčí záležitost.

„V mém studiu zkoušeli aerobic jen dva kluci. Na sobotních závodech byl přitom lektorem muž a stejně tak se ve starší kategorii představil soutěžící chlapec. Dnes už je aerobic součástí zimní přípravy mnohých tenistů, hokejistů i fotbalistů, takže, chlapi, do toho,“ vyzývá Bočková. Ta je v současné době na mateřské dovolené, svůj čas tak kromě starosti o téměř tříletého syna Honzíka tráví aerobikem a rekreačně tenisem.

„Na tenisových kurtech jsem strávila sedmnáct let, nyní jej hraji jen občas. Ale letos se chystám účastnit turnajů neregistrovaných hráčů. Vzhledem k mé dlouhé závodní minulosti musím startovat mezi muži. Na jednu stranu se strašně těším, na druhou jsem zvědavá, jak mi to mezi chlapy půjde,“ zamýšlí se Bočková, která se v zimě věnuje i bruslení, lyžování a jízdě na snowboardu. Sportovním aktivitám neuteče ani její malý syn. Ten s maminkou absolvuje tréninky dětí, chodí plavat, do Sokola, do rodinného centra, rodiče jej učí plavat, lyžovat, bruslit nebo hrát tenis.

Bočková nyní uvažuje, zda se po mateřské dovolené vrátí na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kde pracovala jako ředitelka Ústavu podnikové ekonomiky, nebo se bude nadále naplno věnovat aerobiku.