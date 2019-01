Bystřice pod Lopeníkem - Zajímá vás dění ve vaší obci? Čeho má nedostatek nebo proč se právě ve vaší obci žije dobře? Vyzpovídali jsme starosty všech měst a vesnic na Slovácku. V seriálu Deníku Starosti našich starostů odpovídal první muž Bystřice pod Lopeníkem Viktor Machala (na snímku).

Starosta Bystřice pod Lopeníkem Viktor Machala. | Foto: archiv V. Machaly

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, kterou teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Těch věcí je několik. Je třeba určitě dodržet slíbené, tedy realizovat schválené projekty chodník na nové silnici a oprava chodníku u silnice I/50, vylepšit lesní cesty a obecně komunikace v obci, zvýšit podíl zalesnění extravilánu obce nebo dotáhnout změnu územního plánu obce a začít komplexní pozemkové úpravy. Ale pomalu nám též začíná předvolební soutěžení. Osobně za velice důležité považuji udržet korektnost předvolebního boje. Bude tvrdý, to je jisté, ale měl by proběhnout v mantinelech všeobecně přijatelné morálky.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Na největším úspěchu paradoxně nevidím žádnou svoji zásluhu. Nesmírně mě potěšila obrovská vlna solidarity, jíž jsem byl svědkem po nešťastné bleskové povodni v červnu. Vidět, jak při odstraňování následků se semkne doslova celá obec a táhne za jeden provaz a jedním směrem, to je jistě snem každého starosty.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Je to především byrokracie a přebujelá administrativa.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Snažili jsme se udržet a znásobit počet i kvalitu kulturních akcí v obci. Jsme malinká vesnička, máme jen kolem osmi set duší, takže naše možnosti jsou poměrně dost omezené. Ale řekl bych, že každý jeden spolek se od obce dočkal výrazné podpory a kulturní život je v naší obci celkem bohatý.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Pochopitelně máme strach z vylidňování, z odcházení zejména mladých. Právě proto všemožně podporujeme spolky a oživujeme kulturu, stejně tak hodláme podporovat možnosti výstavby rodinných domků nebo startovacích bytů. Zda to k něčemu bude, je vidět třeba na případu sousední Suché Loze nebo Bánova. Tam počet obyvatel pomalu narůstá.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?

Jsme obec na Kopanicích. Starousedlíci i jejich potomci mají většinou tuto zem v kostech, já osobně jsem několik let po vysoké strávil v Olomouci, a přestože jsem měl solidní zaměstnání i bydlení, vrátil jsem se. Máme kořeny hluboko. Jsme hrdí na naše tradice a na to, že je dokážeme udržet při životě i dnes. Povodně nás přesvědčily, jak pevně dokážeme držet při sobě. Naše obec také, stejně jako další dědinky v Bílých Karpatech, přitahuje lidi s láskou k přírodě. A máme nejlepší slivovici.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Skotské Highlands.

Související Trojlístek obcí: problémy po povodni stále trvají