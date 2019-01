Slovácko – Malé i velké koledníky s korunami na hlavách mohou v těchto dnech potkat lidé v ulicích na Slovácku. V pondělí totiž oficiálně odstartoval dvanáctý ročník největší charitativní akce v zemi – Tříkrálová sbírka. Nejvíce koledníků pak vyjde do ulic o víkendu 6.– 8. ledna.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Mikulenka

Na území Uherskohradišťska se bude během týdne pohybovat asi 393 skupinek, které by měly mít zhruba tři až čtyři členy. „Je důležité vědět, že každá tříkrálová skupinka má svého vedoucího, který je starší patnácti let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky,“ upozornila Anna Konvalinková, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Uherskohradišťsko, na to, jak se vyvarovat případných falešných koledníků. Ti praví mají většinou na sobě také královské oblečení a korunu. „Pro zhruba asi polovinu z nich kostýmy máme, ostatní si je musí sehnat sami,“ podotkl ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.

Každá skupinka si vždy zvolí úsek, jež má na starosti. Jejich rozsah se podle slov Jakeše dělí většinou podle počtu bytů. Celkově obejdou 46 obcí na Uherskohradišťsku. Sbírku oficiálně zahájil sám ředitel hradišťské Charity před hradišťskou radnicí v pondělí ve 14 hodin. Hrubé obrysy toho, kam vybrané peníze poputují, má hradišťská Charita už nastíněné.

„Část věnujeme na podporu chráněného bydlení s asistencí, pro mentálně postižené nebo pro lidi v hmotné nouzi z našeho regionu,“ uvedl Jakeš. Ne zcela jasno v tomto bodu má Charita v Uherském Brodě. „Ještě jsme o tom nejednali, ale nějaké prostředky věnuje určitě na kompenzační pomůcky a sociálně slabým rodinám s dětmi,“ informoval koordinátor Tříkrálové sbírky pro Uherskobrodsko Vít Kadlčík.

V této části Slovácka vyrazí do ulic 33 obcí 309 skupinek, z toho 45 přímo v Uherském Brodě. Koledovat se tam však na rozdíl od Uherskohradišťska začne až 6. ledna. Dnes od půl osmé ráno si mohou dobrovolníci vyzvednout na pobočce brodské Charity královský kostým.

Kdo nestihne přispět přímo malým koledníkům, má ještě jednu možnost. Může rovněž poslat peníze přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777 a konstantním symbolem 379 nebo poslat textovou zprávu v hodnotě třiceti korun ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.

A že Tříkrálová sbírka není jen o sbírání peněz na prospěšný účel, svědčí doprovodná aktivita pro koledníky. Na zimním stadionu v Uherském Hradišti se 29. ledna od 14.30 hodin uskuteční již tradiční tříkrálové bruslení.

Uherskobrodská Charita připravila pro své pomocníky hned několik akcí. Dětský karneval mohou navštívit 22. ledna od půl třetí v Domě kultury v Uherském Brodě. O necelých čtrnáct dnů později, tedy 3. února, je pro koledníky připraveno bruslení na brodském zimním stadionu od 10 do 11.30 hodin.