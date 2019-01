UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Pátý ročník Slováckých slavností vína přilákal do Uherského Hradiště okolo třiceti tisíc lidí. Ke svátku vína, folkloru a družné zábavy se ještě vracíme obsáhlou fotogalerií.

„Do programu se letos zapojilo 51 obcí a měst. Přijelo také 90 folklorních souborů, které se předvedly ve sto padesáti programových částech. Nejvzdálenější byly soubory Trenčan a Skaličan,“ prozradil mluvčí Slováckých slavností vína a otevřených památek Michal Dvouletý.

V sobotním průvodu z mařatických vinohradů šlo možná ještě více krojovaných než při loňském zápisu do České knihy rekordů. Na všech stanovištích jednotlivých mikroregionů hrály cimbálové muziky, vystupovaly taneční soubory a zpívaly mužské i ženské sbory.

Mužské sbory z Kyjovska zpívaly v sobotu odpoledne na Masarykově náměstí. Hlavní program Setkání u Slovácké búdy, v němž se představily soubory Seniorclub Skaličanu, Trenčan, Světlovan a Cifra, tradičně přilákal do Smetanových sadů kolem dvou tisíc diváků.

Večer vyhrávaly cimbálovky v mařatických sklepech a ve Slovácké búdě.

V neděli přišlo na řadu vyhlášení vinařské obce roku. „Letos získalo první místo Uherské Hradiště, druhé místo Uherský Ostroh a bronzovou příčku obsadil městys Buchlovice,“ poznamenal Michal Dvouletý. Jediný zádrhel způsobil splašený kůň v sobotním průvodu.

„Jeho vodič si i přes drobné zranění jezdce zaslouží uznání, protože koně dokázal zpacifikovat. Nevím, co by bylo, kdyby vběhl do davu lidí,“ dodal Dvouletý.

V neděli dopoledne také oslnila zcela zaplněné Masarykovo náměstí Jarmila Šuláková se skupinou Fleret a velký úspěch slavil Hradišťan Jiřího Pavlici.

Ke koštu vína v Redutě zahrála cimbálovka Sudovjan, velký zájem byl i o přehlídku svatebních krojů.

Důležité také bylo, že obětavou práci pořadatelů nakonec podpořilo i počasí, když po několika dnech vydatných dešťů zasvítilo sluníčko a pestrobarevná kytice krojů se mohla rozzářit v celé své kráse.