Modrá – Pečená veverka s pomněnkovým přelivem, kaňourburgr, bůburgr, jahodové psodlíčky s tvarohovým přelivem, slovanská čína, srnčí s cibulí a brambory na tymiánu, kamzičí nožičky s přídavkem, ovesňáky se švestkovou omáčkou, hafbáče. To je stručný výčet dobrot, které v sobotu připravovalo v Archeoskanzenu Modrá osmdesát skautských kuchtíků a kuchtiček z deseti družin Slovácka při 12. ročníku skautského zimního vaření.

Skautíci se museli starat o oheň a přípravu jídla. Potraviny jim však Slované do jejich příbytků nepřivezli. Ty si skauti museli přinést ze svých domovů. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Šlo o zcela ojedinělou akci svého druhu v České republice, kterou už tradičně pořádá Skautské středisko Modrá. „Uvařit si v zimní přírodě teplé jídlo patří k základní potřebám každého skauta. Ten musí být nerozpustný a nezmrznutelným," řekl s pousmáním Miroslav Kovářík, vůdce pořádajícího Skautského střediska Modrá a starosta obce.

Kuchyně v jedné ze zemnic skanzenu sloužila jalubským skautkám Osmikráskám k přípravě jahodových psodlíčků. Ovšem pozor, připravovat v zemnici s otevřeným ohněm takovou dobrotu, a ještě k tomu bez pomoci maminek nebo babiček, nebylo vůbec snadné. „Ale holky nejsou dnes na skautském vaření na Modré poprvé a navíc už s ním mají určité zkušenosti," pochválila je jejich vedoucí Patricie Slavíková, studentka Baťovy univerzity v Uherském Hradišti.

Hlady by jistě neumřeli ani Marek Novotný, David Soják a Lukáš Pavlík, skautští kuchtíci ze Starého Města. „Dnes jsme připravili srnčí maso s cibulí. Přílohou k němu byly brambory na tymiánu. Každý, kdo to naše jídlo ochutnal, se olizoval až za ušima," pochlubili se Marek s Davidem a Lukášem. Netajili se tím, že takovou specialitu mohli připravit díky jednomu z myslivci, který jim kus srnčí kýty daroval.

V sedmi objektech sídlištně hospodářského a řemeslnického areálu archeoskanzenu předváděli kluci a holky ve věku od šesti do patnácti let tři hodiny své kuchařské umění. Z přinesených kulinářských surovin a ingrediencí vařili docela obyčejná jídla, ale i speciality, jejichž recepty drželi přísně pod pokličkou. „V příbytcích, v jakých kdysi žili Slované, měli mladí skauti tvrdé podmínky k přípravě pokrmů. Připravovat jídlo na otevřeném ohništi nebo v peci, jaké měli naši předci před dvanácti sty léty, nebylo vůbec jednoduché. Ale skauti to bravurně zvládal," vysekl jim poklonu vůdce Skautského střediska Modrá Miroslav Kovářík.

„Pro mě bude zimní vaření nezapomenutelným dnem stráveným ve skanzenu, s výbornými kamarády, kteří umějí pomoci druhým, když to potřebují, a neremcají při všem, co se jim nelíbí," halasil Viktorek Talaš z Modré.