Slovácko - Prudká změna počasí, kdy se během týdne na Slovácku ochladilo až o dvacet stupňů, přiměla silničáře k rychlému dokončení příprav na zimu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Zatímco skoro osm tisíc tun posypových materiálů už mají přichystáno na svých základnách v Uherském Brodě a v Jarošově a pět nákladních vozů může ihned vystartovat do chumelenice, dokončují v těchto dnech rozmísťování sněhových plotů.

Takový postup silničářů řidiči sice schvalují, přesto ale má řada z nich k jejich činnosti výhrady. Rodák z Komně Vladislav Petráš křižuje tuzemské i evropské vozovky coby profesionální řidič už 25 let, přesto není s postupem zdejších silničářů vždycky spokojený. „Pokud přijde kalamita, tak sice dělají, co můžou, ale většinou to dělají pozdě. Například solit by měli už před tím, než napadne sníh, a ne až potom. To už bývá zbytečné. Podsolování je na silnicích na Západě naprosto běžný postup a má svůj pozitivní efekt,“ naznačil Petráš. Podle silničářů ale nebývá snadné trefit solení do doby těsně před padajícími vločkami. Také proto se snaží zmírnit přívaly sněhu na vozovkách sněhovými ploty. „V Jarošově a v Uherském Brodě jsme shromáždili 3800 tun soli a stejné množství drti. Při tomto typu zimy ale hrozí spíš namrzání mostů než přívaly sněhu,“ naznačuje šéf Správy a údržby silnic Slovácka Rostislav Buchtík. Jeho lidé jsou podle něj momentálně v terénu a rozmísťují zásněžky a sněhové ploty. Výhody těchto zábran jsou podle Buchtíka nedoceněné, a také proto jich mají k dispozici podstatně více než v minulých letech.

„Pro silnice druhé a třetí třídy jich máme k dispozici v celkové délce půldruhého kilometru. Kolem komunikací první třídy jich umísťujeme více než dva kilometry,“ poznamenal Buchtík. Takový postup Petráš naopak schvaluje. „Ty výhody sněhových plotů jsou i v cizině dobře známé. V návětrných lokalitách jich stávají celé špalíry a jsou velkým pomocníkem,“ poznamenává Petráš.

Jsou ale úseky, kde ani zábrany nepomáhají. A tam je nutné umístit kolem silnic dva a půl metru vysoké sněhové tyče, které v zavátém prostoru označují okraj vozovky. „Míst, kde hrozí vytváření zámetů, je celá řada. Tam jsou tyče pro řidiče kolikrát jedinými orientačními body,“ doplnil Buchtík.