SLOVÁCKO - Nynější sucha, která panují na Slovácku, mají za následek pokles hladin řek, a tedy také snižování množství kyslíku v potocích, řekách i chovných rybnících.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tereza Bičanová

Potvrzuje to vedoucí oddělení vodního hospodářství Městského úřadu Uherské Hradiště Tomáš Černý.

„Pokud v řekách ubude vody, má to za následek horší ředění odpadů ve vodách, tím pádem i zhoršenou kvalitu vody. Po zvednutí hladiny znečištění dojde automaticky také ke snížení množství kyslíku ve vodě. A následkem toho je úhyn ryb, jak tomu bylo například v červenci na řece Olšavě. Za vším stojí vytrvalé sucho,“ vyjádřil se Černý.

Sucho také způsobuje úbytek vody ve studnách, na zhoršení kvality této vody však vliv nemá. Vodohospodář upozorňuje na nebezpečí přívalových dešťů. „Pokud by začalo vydatně pršet, déšť by propláchl kanály, kde jsou nyní odpady nashromážděny, a všechno najednou by putovalo do řek, což by mohlo razantním způsobem ubrat tamním rybám kyslík,“ dodal Černý.

Meteorologové předpovídají zatím jen mírné deště.

„Ve středu 8. srpna nebo ve čtvrtek 9. srpna očekáváme přeháňky a bouřky. Druhá půlka týdne má být vlhčí. Tato voda však hladiny řek nezvedne, většinu totiž spotřebuje vyschlá půda,“ poznamenal Mojmír Martan z Hydrometeorologického ústavu v Brně.

Rybáři na Slovácku mají už s absencí kyslíku ve vodě zkušenosti z loňského roku.

„Po minulých zkušenostech jsme letos napustili rybníky už na jaro na maximum, očekávali jsme podobnou situaci. Také velké množství krmiva může ovlivnit obsah kyslíku ve vodě. Máme obavy, proto denně kontrolujeme krmné zařízení nainstalované na chovném rybníce,“ vysvětlil rybář Jiří Němec z Kostelan nad Moravou. Podle něj si tady rybáři nemohou dovolit nakoupit provzdušňovací zařízení. Kvůli poklesu hladin je podle něj i zvýšený výskyt sinic ve vodě. „Starosti nám dělá slepé rameno řeky Moravy a potok ve Zlechově, ve kterém je vody minimum, což jsou přítoky rybníku v Kostelanech,“ doplnil Němec.

Z nejdůležitějšího zdroje, z podniku Povodí Moravy, bohužel nebylo možné 24 hodin, po které se redaktorka snažila domluvit s někým kompetentním, získat žádné informace o stavu hladiny řeky Moravy.