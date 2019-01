Slovácko – Je to paradoxní situace. Zatímco na Slovácku rostou nové byty a stěhují se tam noví lidé, oficiální počty obyvatel již mnoho let klesají. To vede k tomu, že například Uherské Hradiště má na provoz méně peněz ze státní kasy, a přitom se musí postarat o více lidí. Není však samo, podobně je na tom i Uherský Brod.

Místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha nyní navrhuje konkrétní kroky, jak tuto situaci řešit. Jde zejména o pozitivní motivaci lidí, kteří sice ve městě žijí, ale dosud si tam nenahlásili trvalé bydliště, aby tak udělali.

„Matematika je jasná, menší nahlášený počet obyvatel znamená menší výnos z daní a tím méně prostředků na rozvoj města," říká Stanislav Blaha. Sestavil plán konkrétních opatření, mezi které patří například garantované místo ve školce pouze pro obyvatele města, karta pro výhodné parkování či slevy na hromadnou dopravu. Největším hitem a motivací by ale měl být nulový poplatek za odpad pro evidované obyvatele města. „Čtyřčlenná rodina tak ročně ušetří dva tisíce korun," uvedl příklad místostarosta.

Počet obyvatel Uherského Hradiště neustále klesá. Sice ne nijak dramaticky, přesto jde o stovky lidí za rok, což za posledních dvacet let udělalo pokles o více než dva tisíce lidí, z 27 584 v roce 1995 na 25 343 v letošním roce. V Uherském Brodě byl propad menší, ze 17 965 na 17 965.

Podle brodského starosty Patrika Kunčara se ve městě projevují dva negativní vlivy. Prvním je odliv obyvatel do velkých měst – zejména se jedná o vysokoškoláky, kteří po vystudování zůstávají ve světě, protože v regionu mají malou šanci najít uplatnění odpovídající jejich profesi a ohodnocení odpovídající jejich představám. „Druhým negativním vlivem jsou cenově dostupnější stavební pozemky a bydlení v okolních obcích v dobré dojezdové vzdálenosti od města," popsal své zkušenosti brodský starosta.

Nepřihlášení obyvatelé připravují město o příjmy, ale svou faktickou přítomností a žitím ve městě přinášejí naopak zvýšené nároky na jeho výdaje. Jako příklad mohou sloužit využívání kanalizace, místních komunikací i sociálních služeb, například mateřské školy, policie, čili věcí, jejichž provoz a údržbu hradí město ze svého rozpočtu.

Dlouhodobý úbytek obyvatel ve městech je podle mnohých přirozeným procesem, jehož hlavním faktorem je již zmíněné stěhování lidí do okolních obcí, které mají blízko k zázemí města. V Uherském Hradišti se k tomu podle místostarosty přidává další skutečnost, a to, že řada lidí žijících ve městě v nájemních bytech si nezmění trvalé bydliště.

„Řada lidí se totiž domnívá, že sehnat pronájem s možností přihlášení trvalého pobytu je prakticky nemožné. To je ale omyl. Pokud na úřadě předložíte platnou nájemní smlouvu, ať na dobu určitou, či neur- čitou, máte nárok na to, abyste byli přihlášeni k trvalému pobytu a trvalé bydliště vám bylo zapsáno do osobních dokladů," vysvětlil Stanislav Blaha.

Pronajímatelé bytů svým nájemníkům přihlášení k trvalému pobytu často zakazují, na což ovšem nemají právo. „Žádný výslovný souhlas majitele bytu k tomu není třeba. A ani to nemusí být upraveno smluvně. Toto právo totiž nájemníkům dává zákon o evidenci obyvatel," dodal Blaha.

Místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha: Ke zvýšení počtu obyvatel chceme dojít pozitivní cestou

Čím si vysvětlujete, že počet obyvatel města stále klesá?

Je třeba se podívat na všechny souvislosti. Počty obyvatel měst klesají v celé zemi a jedná se o dlouhodobý trend. Lidé se stěhují často do menších obcí. Další příčinou je nízká porodnost. Nicméně v Uherském Hradišti se k tomu přidává další faktor. Ač počet bytů a jejich nájemníků roste, jen velmi málo z nich si nahlásí ve městě trvalý pobyt, ač na to mají nárok i přes případný nesouhlas pronajímatele. A právě tyto lidi bychom rádi motivovali k tomu, aby se evidovali. Vyřešení problému úbytku obyvatel nicméně není běh na krátkou trať. Dílčí kroky určitě dělat lze a jde hlavně o to, aby obyvatelé své město neopouštěli. Musí vidět, že se o ně město stará a má zájem na jejich udržení – a to dlouhodobě. Město se proto zaměřuje na to, aby zlepšilo životní podmínky pro obyvatele. V posledních letech jsme například přeměnili areál někdejších kasáren na multifunkční zónu s byty i službami, vybudovali jsme nový aquapark, novou podobu dostalo kino, opravili jsme téměř všechny mateřské a základní školy a udělali jsme mnoho dalších drobnějších investic pro zlepšení a zkvalitnění života. Další samozřejmě stále děláme a chystáme.

Jak může město přesvědčit nové obyvatele, aby se přihlásili k trvalému pobytu?

Město nemá prakticky žádné oficiální pravomoci, jak nové obyvatele donutit, aby se k trvalému bydlišti přihlásili. Proto navrhuji jít pozitivní a motivační cestou a nastavit určitá pravidla, která budou zvýhodňovat přihlášené lidi a rodiny. Jde například o to, že do místních mateřských škol budou přijímány prioritně pouze děti rodičů, kteří mají v obci trvalé bydliště, a takovýmto rodinám budeme naopak místa ve školkách garantovat. Obdobně také střediska pro volnočasové aktivity mohou příjímání dětí podmínit trvalým bydlištěm rodičů. Další věcí je chystaná změna v konceptu parkování ve městě. Uvažujeme o zřízení zón pro rezidenty, kteří tam budou mít parkování výrazně výhodnější. Jedním z nejsilnějších argumentů pro to, aby si lidé přihlásili trvalý pobyt, bude snížení poplatku za svoz odpadu. Mým cílem je, aby se tento poplatek postupně snížil až na nulu.

Jak v tomto mohou pomoci současní obyvatelé?

Většina obyvatel nezná nebo si neuvědomuje spojitost mezi počtem obyvatel a příjmy ze státního rozpočtu. Jednoduše řečeno, čím méně lidí evidujeme, tím méně peněz dostaneme. Navíc služby musíme samozřejmě zajišťovat i pro lidi, kteří sice ve městě bydlí, ale neodvádějí zde daně a nepřispívají tak do společné kasy. Jde třeba o dopravu, údržbu chodníků, provoz škol, kulturních zařízení. Proto by bylo dobré, pokud má někdo mezi svými známými někoho, o kom ví, že si nenahlásil trvalý pobyt, aby se mu zmínil, co to znamená pro rozpočet města. Dá se říct, že by místní mohli pomoci vyvíjet na nové rezidenty určitý morální tlak, aby přihlášením k trvalému bydlišti vyjádřili pocit sounáležitosti k městu. ⋌(hed)