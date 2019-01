Uherské Hradiště - V pondělní dohrávce si to Slovácko ale pěkně schytalo na Slavii. Prohra 0:3 je krutá, jenže mohlo být i hůř. Je pravdou, že Mazurově souboru scházely dvě největší opory, zraněný gólman Filipko a disciplinárkou zneškodněný Švancara.

Vojtěch Johaník | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

A právě o něm se v uplynulém týdnu mluvilo nejvíce. Jeho zákrok na hráče Bohemky Heidenreicha, kterému údajně vyrazil jeden až tři zuby, což se zatím nikomu nepodařilo spočítat, mu vynesl okamžitý zákaz hraní. Disciplinární komise fotbalového svazu jej na základě zprávy delegáta, lékařské zprávy a přání pražské Bohemky a možná i Slavie, ihned odstřelila. To, jestli bylo jejich rozhodnutí správné, se rozhodovalo až na včerejším čtvrtečním zasedání. Všichni byli právem zvědavi, jak celý incident vysvětlí nejen delegát, který tento zákrok „viděl“ z tribuny, ale hlavně oba aktéři. Zatím ani Švancara a ani Heidenreich se k němu příliš nevyjadřovali. Výsledek šetření ale plně záleží na disciplinárce. Pokud se však na tento zápas bude dívat ze záznamu i komise rozhodčích, tak zřejmě ani hlavní, ba ani pomezní si příliš nezapískají. Například penalta, kterou kopalo Slovácko, byla z kategorie darovaných, o tom není třeba pochybovat. Trochu sporný byl pak i druhý gól Slovácka, stačí se jen podívat na stránky http://www.bohemians.tv/cs/video/m-flv-51/ … Mám pravdu, že?

O Slovácku se hodně mluví a mnozí oceňují jeho útočný a atraktivní fotbal. Zdá se však, že Slovácko začíná také trochu dělat problémy poklidnému fotbalovému vedení. Po utkání v Jablonci podalo Slovácko protest proti řízení utkání Michalem Patákem, nyní si zase stěžuje na disciplinární komisi a po utkání se Slavií Praha trenér Mazura prohlásil, že Slovácko podá protest, protože jeho hráč Valenta byl hrubě udeřen loktem. Z těchto prohlášení se zdá, že si Slovácko tak trochu koleduje. Možná má v mnohém pravdu, ale poučeno by mělo být z případu Synotu. Ten taky nepochopil, že Slovácko není v Praze. Je pravdou, že fotbalová generalita se trochu změnila, ale dlouholeté zkušenosti říkají, že ať je tam Vašek nebo Hašek, stále je to stejný rybník. To, že se do něj dopustilo trochu čerstvé vody, to příliš jeho náplň nezměnilo.

O tom, že fotbal a dění kolem něj však nepřináší jen spoustu nepravostí, schválností a nevraživosti, ale také i trochu té radosti, mne přesvědčilo psaní fanouška Bohemky, který po návratu ze Slovácka na iternetové stránky napsal: “…fotbalový neúspěch jsme si vynahradili ve vinném sklípku, kde jsme byli až do časných ranních hodin. Byl to pro nás opravdu zážitek. Vínečko, meruňka, slivovička, špek, klobásky, každému bylo úplně jedno, zda je někdo z Prahy nebo z Brna, všude přátelská atmosféra. A hlavně moravské dcérenky… Horší je, když pak vyjdete na čerstvý vzduch, to je jako rána palicí po hlavě. Ráno nám nebylo nejlépe… Ale výjezd se opravdu vyvedl, i když se vracíme zase bez bodu.“ A vo tom to je…

Jednu radost však přece jen udělal i samotný fotbalový svaz fanouškům na Slovácku. Tím je nepochybně středeční kvalifikace české reprezentace se San Marinem, která se hraje právě v Uherském Hradišti. Krásný stadion, parádní atmosféra, to rozhodlo o místu tohoto zápasu. Horší to však bylo se vstupenkami. Polovinu schramstl fotbalový svaz a další část se jistě rozprášila někde mezi sponzory. No, a teprve to, co zůstalo, dostali normální smrtelníci. Myslím si však, že pokud má být na stadionu skvělá atmosféra, tak lístky především měli dostat „kotelníci“. Ti jsou hlavní silou, která dostává celý stadion do správného varu. Pokud bychom spoléhali na „víajpáky“ na tribuně A, tak by se fotbal hrál asi v komorní atmosféře. Hlavní tribuna totiž potleskem příliš neplýtvá. Ptáte se proč? Tak to ví jenom oni sami. Tato tribuna se nyní ještě navíc rozšířila o takzvané „klobáskáře“. To jsou ti, kteří za tři tisíce dostali nejen permanentky na hlavní tribunu, ale k tomu ještě klobásku a pivo. Ti dříve tleskali hodně, ale nyní už tolik nemohou, protože jsou přece „víajpáci“. No, a právě z toho mám obavy, aby všechny lístky nepadly jen do rukou všech těchto „odborníků“, kteří se sem sjedou tentokrát z celé republiky. Ale snad tomu tak nebude. Přesto se však přimlouvám za kotelníky.

Pokud se budou ještě nějaké lístky prodávat před utkáním, tak jim je prodejte, zaslouží si je.

Vojtěch Johaník