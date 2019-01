Uherské Hradiště – Pražský divadelní festival České divadlo hostí ty nejlepší inscenace, které vzniknou na mimopražských jevištích. Na začátku prosince byla do hlavního města pozvána i komedie Slováckého divadla Bůh masakru.

Herečka za výkony v komedii sklízí úspěch. | Foto: archiv Slováckého divadla

Minulý týden se rozhodlo, že představitelka jedné z hlavních rolí herečka Monika Horká má velkou šanci získat trofej pro nejlepší ženský herecký výkon celého festivalu.

Odborná porota vybírala z osmnácti her a desítek hereckých výkonů. To, že do nejužší nominace vybrala Moniku Horkou, divadelníky potěšilo. „Monika si ocenění zaslouží. Odvádí vynikající výkon. Ne nadarmo má potlesky na otevřené scéně,“ říká k nominaci režisér inscenace Igor Stránský.

V komedii Bůh masakru hraje na první pohled spořádanou matku, která přichází do jiné rodiny vyřešit s manželem klukovinu svého syna. Nejdříve všechno probíhá hladce a klidně. Postupem času se z ní ale stává vichřice, která ničí všechno, na co přijde. „Čím víc je postavám na jevišti do pláče, tím víc je naopak divákům do smíchu,“ hodnotí inscenaci režisér Stránský.

A co říká samotná herečka? „Moc mě nominace na ocenění potěšila. Mnoho divadelních odborníků považuje mimopražská divadla za něco méně kvalitního. Jsem ráda, že můžeme s kolegy ze Slováckého divadla dokazovat, že to tak není a že obstojíme v konkurenci daleko slavnějších jmen,“ raduje se Monika Horká.

Diváci si komedii velmi oblíbili, od říjnové reprízy ji mohli vidět už 25krát. Další představení je čeká dnes v 18.00 na Malé scéně. V pátek přineseme o nominaci a herečce samotné obsáhlý materiál.

Josef Kajetán