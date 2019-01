Strážnice - (FOTOGALERIE) Osmnáctiletá Strážničanka Eliška Bučková, která letos vyhrála titul Miss České republiky, reprezentovala svou zemi na mezinárodní soutěži krásy Miss Universe.

Nebylo proto překvapením, že i sázkové kanceláře si nenechaly ujít příležitost a na konečné umístění usměvavé brunetky vypsaly zajímavé kurzy.

„Na vítězství sympatické rodačky ze Strážnice Elišky Bučkové jsme vypsali poměrně vysoký kurz 22:1, mnohem větší šance jsme jí ale dali pro účast ve finálové pětce s kurzem 7:1,“ zhodnotil šance Elišky Bučkové hlavní bookmaker Tipsportu Ladislav Pavlis.

Skoro samozřejmostí se zdál postup Elišky mezi nejlepších patnáct dívek, který bookmakeři ohodnotili kurzem 1,5:1. Ten se také potvrdil.

Do elitní desítky mezinárodní soutěže krásy Miss Universe v její dlouhé historii pronikly prozatím jenom tři dívky z Česka a bývalého Československa. V roce 1990 to byla Jana Hronková. O tři roky později se stejným úspěchem mohla pyšnit Pavlína Babáčková. Zatím poslední českou účastnicí semifinále byla už v roce 2003 Kateřina Smržová.

Bleskový minirozhovor s matkou Miss České republiky

Velkolepý úspěch zažila Strážničanka Eliška Bučková. Osmnáctiletá brunetka, která vyhrála letošní titul Miss České republiky, se na prestižní mezinárodní soutěži Miss Universe umístila na krásném jedenáctém místě. O soutěži si s námi povyprávěla maminka Blažena Bučková.

Jste na dceru hrdá?

No určitě. Jedenácté místo z osmdesáti žen z celého světa je na její věk, si myslím, docela super. Protože z patnácti finalistek byla navíc nejmladší. Takže je to super.

Byla jste s Eliškou v kontaktu?

Byla, neustále. Eliška nám vlastně volala ještě v noci, o čtvrt na pět našeho času, kdy zjistila, že je v patnáctce. Pak jsme spolu ještě mluvily po skončení finále. Takže jsme byly pořád v kontaktu.

Jak takový úspěch vnímá sama Eliška?

Eliška si myslím, že to bere super. První reakce byla sice: „Jé, mami, ještě jedno místo a mohla jsem být v desítce,“ to je jasné. Ale jinak si myslím, že je spokojená.

Zřejmě si i oddechla, že má soutěž za sebou. Určitě byla hodně náročná?

Už ano. Protože je fakt, že říkala, že chodíme všude se šerpou a nemáme ani svobodu. Tak je to takové náročné.

Vnímala tam někoho jako velkou konkurenci?

Měla tam kamarádku z Belgie, s tou byly ve skupince. Pak taky ze Slovenska. Eliška to vnímala tak, že Belgičanka byla z blondýn nejhezčí. Bohužel ta se nedostala ani do finále. Takže to jí bylo líto.

Na co Eliška sázela?

Na přirozenost. Říkala, že ze sebe nebude dělat nic, co není. Že je stejná, jako byla tady ve finále soutěže. Vnímala to trošku tak, už od počátku, že některé holky byly upřednostňované. Ale byl to její pohled. Typ na Venezuelanku byl ale správný.

Kdy se Eliška vrátí domů?

Teď odlétá do Bangkoku a poté má pracovní povinnosti v Praze.