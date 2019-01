Mnohem více událostí, než by se pravděpodobně mělo snoubit v jedné kavárně, se sešlo v sobotu 9. června u příležitosti oslavy prvních narozenin provozu avantgardního uherskobrodského podniku Ulité Kafé.

Objekt Matěje Macháčka u kavárny se jmenuje Malířův povoz. Na něm by si měl výtvarník odvézt svou tvorbu. | Foto: Markéta Švehlíková

Mimo samotné oslavy se tam uskutečnily ozvěny festivalu Luhovaný Vincent, vystoupení kapel a vernisáž obrazů mladého výtvarníka Matěje Macháčka. Ten v rozhovoru pro Slovácký deník mimo jiné přiznává, že vystavované obrazy jsou inspirované jeho odchodem z domova.

Jak jste se k malování dostal?

Už odmala jsem kreslil, chodil do keramiky. Ale hlavním tahem byli oba rodiče, kteří mají vystudovanou hradišťskou SUPŠ, stejně jako teď já, takže výstavy a galerie jsem navštěvoval už v dětství.

Proč jste se rozhodl vystavovat své obrazy zrovna v Uh. Brodě?

Požádali mě oba organizátoři akce, tedy provozovatelé Ulitého Kafé, a Magdaléna Petráková, která zde pořádá ozvěny festivalu Luhovaný Vincent.

Co vás při tvorbě inspirovalo?

Obrazy jsou inspirované odchodem, který jsem zažíval asi před rokem. Z domova, od svých vzpomínek a rodiny jsem se přestěhoval do Prahy. Tam jsem zažíval zase úplně jiné příběhy. Ty obrazy představují něco na pomezí starého a nového.

Máte tady celkem 13 obrazů, který je vám nejbližší?

Obraz Dva prostory. Chtěl jsem vyjádřit dvě místa, svůj domov, na který jsem často myslel, a nové bydlení. Zadní plán obrazu je abstraktní a představuje staré vzpomínky. Přední plán je o něco konkrétnější, je tam zachyceno, co prožívám teď. Jsou to dvě různé techniky, to první je rozpíjením barev a to přední je klasická olejomalba na plátně.

Dnes to ale není jen o vašich obrazech, vystavujete tady také jeden objekt.

Je to kolo a jmenuje se to Malířův povoz. Na něm by si měl výtvarník odvézt všechnu svou tvorbu. Na kole jsou upevněny držáky, které symbolizují křídla, díky kterým může překonat všechny nástrahy a problémy, které výtvarníka čekají.

Hodláte se malováním v budoucnu i živit?

Určitě chci v budoucnu dělat to, co mě baví. Mám pocit, že ani nic jiného dělat nemůžu.

Autor: Aneta Juříková

Související článek