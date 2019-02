Uherské Hradiště - Stovkám obyvatel Uherského Hradiště a okolí přišel v uplynulých dnech e–mail s varováním týkajícím se obchodního domu Kaufland v Uherském Hradišti. E–mail uvádí, že tamní ochranka strká lidem do kapes různé maličkosti, a pak je obviní z krádeže.

Supermarket Kaufland v Uherském Hradišti. | Foto: DENÍK/Milena Marešová

„Začnou vyhrožovat ostudou a policií a v zákulisí přijdou s návrhem, že to napraví úplatek do jejich kapsy, například tisíc korun,“ tvrdí autor e–mailu. Ten nabádá, aby lidé zavolali policii sami a jednání ochranky jí sdělili.

Stejný e–mail dorazil před dvěma týdny také zástupcům Kauflandu.

Mluvčí Kauflandu tvrdí, že e–mail lže

„Věc jsme prošetřili se zástupcem hradišťské prodejny. Bezpečnostní agentury, které pro nás pracují, pečlivě vybírají své zaměstnance,“ poznamenal mluvčí Kauflandu Michael Šperl. Podle něj anonymní e–mail lže. „Přesto, pokud by někdy k takové situaci došlo, doporučujeme oznámit případ policii,“ dodal Šperl s tím, že s autorem e–mailu se firma Kaufland snažila několikrát navázat spojení, leč marně.

S podobnou situací se ještě nesetkali ani hradišťští policisté. „Pokud by se lidem taková situace stala, a to nejen v Kauflandu, ale i v jiném nákupním centru, měli by okamžitě zavolat policii,“ dal lidem návod mluvčí uherskohradišťské policie Jaroslav Krejčíř.

Autorovi hrozí finanční postih

Mluvčí policistů ale dodal, že jestliže e–mail není založený na pravdě a firma Kaufland by podala trestní oznámení, jedná se o přestupek autora e–mailu, a to o křivé obvinění. Při prokázání viny hrozí autorovi pokuta do tří tisíc korun.

Někteří lidé na Slovácku, kterým e–mail přišel, mají nyní obavy chodit do Kauflandu nakupovat. „Zpráva přišla dceři a ona mi o tom řekla. Do Kauflandu jsem chodila pravidelně, ale naposled jsem měla strach, že se tato situace stane i mně. Jsem už v důchodu a takovou ostudu, aby mě někdo před lidma obvinil ze zlodějny, bych nechtěla zažít,“ prohlásila Marie Rezková z Uherského Hradiště.

E–mail naopak nepřekvapil ženu z Uherského Hradiště, která v minulosti v jednom supermarketu na Slovácku pracovala. „Když měla ochranka na mém bývalém pracovišti podezření, že někdo z nakupujících něco sebral, přejela sama čipem okolo kódovacího zařízení, aby mohla člověka zkontrolovat,“ prozradila „fígl“ žena, jejíž jméno redakce zná, ale ona si přála zůstat v anonymitě. Ta také uvedla, že několikrát viděla členy ochranky, jak vypnuli kamerový systém, z regálů si vzali jídlo, pití a další zboží, a až po odnesení zboží kamery znovu zapnuli.

