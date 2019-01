Dolní Němčí, Nivnice – V únoru chtěl na rodinný pomník přidat fotografii a údaje o úmrtí své matky, na Dušičky však na náhrobku stále zeje prázdné místo.

V únoru se řemeslník z Nivnice dozvěděl o práci, kterou má udělat. Umístit fotografii a nápis o úmrtí však do listopadu nestihl

Josef Kubeš z Dolního Němčí chtěl do 4. dubna, kdy by jeho zesnulá matka oslavila osmdesátiny, mít na náhrobku na hřbitově v Horním Němčí vytesané údaje o jejím úmrtí. „U firmy Kamenosochařské práce Trtek Karel jsem si tuto práci v únoru objednal s tím, jestli by to do zmíněného data nestihli. To mi bylo slíbeno, pokud to dovolí počasí,“ popsal Kubeš. Počasí však práce kameníkovi nedovolilo. Dodnes.

„Asi každý žijeme v jiných zeměpisných šířkách. Minimálně čtyřikrát jsem jej urgoval. Pokaždé mě ujistil, že už se s tím opravdu musí něco dělat. Jenže on se na všechno prostě vykašlal. O Dušičkách tak na pomníku stále není ani čárka,“ uvedl rozzlobený Kubeš.

Kameník Karel Trtek z Nivnice se už žadateli o dílo omluvil. „Nestihl jsem nápis vyhotovit a lituji toho. Jenže písmena se dají psát na náhrobek, jen když je pěkně. Bohužel celý rok pršelo, bylo škaredě. A když už se udělalo hezky, musel jsem pracovat na nasmlouvaných zakázkách,“ prohlásil Trtek. „Pan Kubeš si na mě stěžuje, ale přitom u mě ani neměl sepsanou zakázku, ani zaplacenou zálohu, tak to je potom těžké. Oficiálně jsme se na ničem nedohodli,“ dodal kameník. To však Kubeše nezajímá.

„Že nebyla sepsána zakázka? Proboha, prostě donesete podklady, on si to poznačí do deníčku a potom vám pošle fakturu. Pan Trtek se z toho prostě snaží vyzout. Možná, že je dobrým kameníkem, ale jako majitel firmy a hlavně jako člověk mě zklamal,“ podotkl Kubeš. Ten nakonec pro fotku zesnulé matky poslal svého bratra a svou objednávku zrušil. „Pořád sliboval, že práci splní. Tak jsem si vždy říkal, že se už konečně chytí za nos, což se však nestalo. Kdybych věděl, že to nemyslí vážně, zadal bych úkol jiné firmě. S panem Trtkem už nechci nic mít,“ uzavřel Kubeš.

Český Svaz kameníků a kamenosochařů podobné incidenty neřeší. „Zabýváme se výrobou kamenických produktů, ale drobné práce si každá firma dělá po svém,“ doplnila sekretářka svazu Ludmila Čtrnáctá.