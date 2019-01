Dolní Němčí - Jedním z těch, kteří se nesmazatelně zapsali do 80leté historie kopané v Dolním Němčí, je 71letý předseda oddílu Jan Bobčík.

Ten oblékal dolněmčanský dres do svých 37 roků, a už 34 let dělá na tamním stadionu hlasatele.

Osmdesát let, to je i ve fotbalu úctyhodný věk. Tehdy u jeho začátků v Dolním Němčí byli Sokoli. Vzpomenete některá jména?

Štěpán Janča, Rudolf Báča, řezník Ladislav Dítko, pekař František Čejka.

Takže jednou z prvních sportovních činností Sokola v Dolní Němčí byla kopaná?

Ano, současně s klasickými cvičebními aktivitami, které zde Sokoli provozovali na vysoké úrovni.

Ve které části obce se tehdy nacházelo hřiště? Kde hrávali fotbal?

V části nazývané Rybníčky, tam kde je nyní hasičská zbrojnice. V roce 1952 dokonce na tom hřišti sehrála přátelský zápas Slávia Praha. Tam za ni nastoupil i slavný Pepi Bican, to mi bylo deset let.

To už jste fotbal hrál?

Ne. S fotbalem jsem začal o rok později, ve svých jedenácti letech a bylo tomu právě na Rybníčku. Aktivně jsem hrával do svých sedmatřiceti let. Pak jsem začal dělat fotbalového sekretáře a v zápětí i předsedu Tělovýchovné jednoty Dolní Němčí. Vzhledem k tomu ale, že jsem ale nebyl členem KSČ, musel jsem předsedování kolem roku 1983 nechat. Nebyl jsem totiž vyrovnaný s náboženskou otázkou. K funkci předsedy TJ jsem se vrátil ve svých devětapadesáti, před 12 lety. Nepřetržitě však od chvíle, kdy jsem aktivně fotbal přestal hrát, dělám na stadionu v Dolním Němčí hlasatele, už je tomu třicet čtyři let. Takže v hlasatelské boudě znám doslova každý hřebík.

Kde jste působil během základní vojenské služby?

Narukoval jsem do Rudé hvězdy Znojmo, hrála divizi. Během dvou let jsme prohráli pouhá dvě utkání. Po návratu do civilu jsem dostal nabídku z tehdy druholigového Slovácka, kde jsem odehrál několik přípravných utkání, ale protože tam nebyla rozumná parta, tak jsem zůstal v Dolním Němčí. Zkušební utkání jsem absolvoval také za Zbrojovku Brno a v Michalovcích. Tam jsem ale měl jiný problém – všichni mluvili maďarsky, a já jsem jim nerozuměl ani slovo.

Na jaké pozici jste hrával?

Když jsem přišel z vojny, tak jsem v Dolním Němčí hrál dopoledne za Béčko v útoku a odpoledne jsem chytal za Áčko. Byl jsem totiž pořádně natrénovaný, takže jsem s fyzičkou neměl žádný problém.

Nakonec jste ale po celou svou fotbalovou kariéru vydržel na brankářském postu…

To je pravda.

Kolik měříte?

Měřím 173 centimetrů.

A nebyl to pro vás v bráně hendikep?

Nebyl. V té době se nehledělo na to, jestli jsou brankáři velcí, nebo nejsou. Tehdy rozhodovala výkonnost. Když jsem narukoval do Znojma, tak tam bylo asi osm brankářů. Všichni z dorostenecké ligy, druhé ligy, divize a podobně, a nakonec tam zůstal chytat Bobčík, který přišel z Dolního Němčí. Vlastní pílí jsem se propracoval k tomu, že jsem se v té Rudé Hvězdě udržel. Hrávala tam se mnou řada ligových fotbalistů, poněvadž Znojmo bylo tehdy na velmi dobré úrovni. Nejkrásnější vzpomínku mám na Luďu Štefana, který přišel jako obránce z Prešova. Ten se v Dolním Němčí představil v týmu lvíčat ČSSR. To byl kluk, který neuměl ani slovo Česky, málo Slovensky, většinou mluvil Maďarsky. S tím jsem se spřátelil, takže jsme na všech zájezdech s RH Znojmo obývali společný pokoj.

Když jsme u toho bilancování, prozraďte, kteří z fotbalových odchovanců TJ Dolní Němčí to dotáhli nejdál?

Ludvík Kadlček hrával první ligu ve Zlíně, stejně tak, jako Jan Kadlček. František Kadlček hrával první ligu v Baníku Ostrava, jeho brácha Josef hrával druhou ligu v NHKG Ostrava. Můj jmenovec Jan Bobčík, který hrával za Baník Ostrava a Ostroj Opava, to dotáhl až do dorostenecké reprezentace. No a v této chvíli je velkým příslibem náš odchovanec Víťa Nemrava, který působí v anglickém West Hamu United.

Jaká vládne atmosféra v té současné TJ Dolní Němčí?

Díky dobré partě, která se chce do práce v oddílu zapojovat, je pro mě radost dělat i s mladými kluky. Teď dokonce vznikl nový výbor, kam jsme vzali pět nových lidí. Právě ti mě přesvědčili, abych předsedoval ještě jedno volební období, že pak do toho půjdou. Tak ve funkci vydržím ještě v roce 2014.

