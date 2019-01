Uherské Hradiště - Oblíbený herec glosuje dění kolem nás.

Josef Kubáník | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

Slyšel jsem v restauraci rozhovor manželů. „Byli jsme ve Slováckém divadle na muzikálu Adéla ještě nevečeřela. Když ta rostlina požírala hlavního hrdinu, měla jsem úplně husí kůži,“ vyprávěla dáma. Manžel reagoval bez emocí a okamžitě. „A jakou jinou kůži bys asi měla mít?“ Asi mají hezký vztah.

Spolužačka si posteskla, že přišla o kamarádku. „Bylo to trochu složité,“ vyprávěla mi. „Marta totiž nepoznala, kde je pravá a levá ruka a všude se orientovala podle snubního prstýnku. Minulý měsíc se rozvedla a už ke mně nikdy netrefila.“ Jen aby nebyl problém v tom, že je novou přítelkyní dotyčného rozvedeného.

Jistí dva herečtí manželé si koupili auto, ale ani jeden z nich není technicky zdatný, takže hned, jak v něm začalo klepat, se rozhodli, že než něco pokazit, zajdou do servisu. Kolega automechanikům sehrál scénku, jak se málem vybourali, jak je to strašné, co všechno jim problém způsobil a muži od aut se dali do práce. Asi za půl hodiny se na zkoušce rozrazily dveře a na zkušebnu vtrhl manžel s výkřikem: „Ty krávo, tys nedovřela kufr!“

„Milé děti, uvidíte rozprávku s takmer živými bábkami,“ oznamovala roztomile hlasatelka v televizi pohádku. Na to zareagoval kamarádčin čtyřletý syn slovy. „Tak to budou jedině ty babky, co sedávají před školkou. Taky někdy vypadají, že jsou ještě živé.“ Přeji všem, aby začalo životadárné jaro.

Josef Kubáník