Ať se podíváte kamkoli a na cokoli, všude zanechává svou vizitku pokrok nebo alespoň náznak pokroku. Bodejť by ne. Od dob neandertálce, stvoření Věstonické venuše či pověstí opředeného příchodu praotce Čecha uplynul přece jen nějaký ten pátek.

Lidé si odjakživa nedali pokoj, stále něco vymýšlejí, přemýšlejí, jak vymyšlené ještě vylepšit. Pokrok, ten se holt nedá zastavit. Kdyby ho nebylo, kde bychom dnes byli…

Nějaký ten pokrokář se vždycky najde. Pokud se dobře vyspí, hlavou mu bleskne pokroková myšlenka, no a k pokrokovému činu pak už není daleko. Ovšem ani tradicionalisté a konzervativci nezůstávají pozadu a právem se hlásí o slovo, všichni dohromady i v oblasti jazykové.

Tak třeba pro tradicionalistu, pro toho je svaté slovo obchod, obchodování, pro pokrokáře je to zásadně byznys. Na jedné straně máme tedy obchodníky, podnikatele, na straně druhé byznysmeny. Komerční televize, což je jeden velký byznys, dokáže uvést šou, třeba Carusošou, konzervativní TV se drží show. Pokrokář, ten má peníze v trezoru, tankuje benzin, mluví o workshopu, tradicionalista nemá peníze v trezoru, ale v tresoru, neuznává benzin, proto zásadně kupuje benzín, nemluví o workshopu, ale o dílně, semináři, pracovní konferenci či kurzu, rád by se podíval na Barum rallye, pokrokář na Barum rely či Barumku.

A teď si představte, že se tradicionalisté s konzervativci sejdou na střelnici. Co asi dělají? No přece střílejí. A co tam dělají pokrokáři? Ti jenom střílí. Pokud si pak všichni dohromady zajdou do sklípku na skleničku, pak vězte, že pokrokáři budou pít vínko archivní, ti ostatní vínko archívní. Na zdraví všem!

Miloš Vsetínský

