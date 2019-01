Slovácko - Deset dobrovolných hasičů ze Slovácka získalo ve zlínském Baťově mrakodrapu ocenění za svou práci u příležitosti svátku svatého Floriána, patrona hasičů.

Dobrovolným i profesionálním hasičům ocenění udělil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který jim zároveň poděkoval za jejich obětavou činnost a vyzdvihl jejich přínos pro společnost.

Hned dvě pamětní medaile putovaly do Kunovic, po jedné si rozdělily sbory dobrovolných hasičů ze Salaše, z Kudlovic, Mařatic, Bojkovic, Sušic, Záhorovic, Starého Města a z Nezdenic. Záslužné vyznamenání druhého stupně pak dostal Pavel Plachý z Hradiště, který působí ve sboru od roku 1966. Celkově bylo oceněno 41 dobrovolných hasičů a 4 profesionálové působící v Hasičském záchranném sboru Zlínského kraje. Ve 43 případech hejtman udělil pamětní medaili, dva hasiči pak od něj obdrželi záslužné vyznamenání 2. stupně za aktivní a dlouholetou činnost.

Tomáš Bartoň je od roku 1998 dobrovolným hasičem v Kunovicích. V letech 20052012 byl zvolen do funkce starosty sboru. Jeho záliba ho přivedla na Vysokou školu báňskou do Ostravy. Znalosti z této školy se snaží přenášet i do okresní odborné rady prevence, ve které začal pracovat v roce 2010. Od roku 2012 je jejím vedoucím a členem výkonného výboru.

Pavel Brhlík je členem SDH Bojkovice od roku 1984. Ve sboru zastával funkci strojníka od roku 1999 do roku 2001.

V letech 2001 až 2012 byl dokonce starostou tamního hasičského sboru. S mládeží pracuje již od roku 1996. Největší úspěchy s mládeží: druhé místo na Poháru ředitelky HZS Zlínského kraje v Ostrožské Lhotě roku 2008 a třetí místo v krajském kole hry Plamen 2010 v Hulíně.

Ivan Kocián patří k SDH v Sušicích od roku 1979. Trénoval soutěžní družstvo žen a jako rozhodčí požárního sportu rozhoduje na pohárových i postupových soutěžích. Ve výboru sboru zastává funkci velitele a do dnešního dne je členem Okresní odborné rady velitelů při OSH Uherské Hradiště.

Oldřich Krč st. je členem SDH Záhorovice od roku 1953. Ve sboru pracoval jako velitel až do roku 1994, celkem tedy 40 let. Nyní je součástí Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů při OSH Uherské Hradiště. Získal medaili Za mimořádné zásluhy.

Jaroslav Olbert se stal dobrovolným hasičem v roce 1981 v Kunovicích. Byl také členem sboru v n. p. Let Kunovice. Ve výboru začal pracovat jako kulturní referent a v letech 19881997 vykonával funkci starosty sboru. Mimo jiné vedl také kroniku sboru. Je členem Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů při OSH Uherské Hradiště a pracuje v jeho předsednictvu. Mezi jeho koníčky patří hasičská historie. Sbírá příběhy z hasičského života, z nichž vydal knížku „Hasičské figurky", kterou si dokonce i sám ilustroval.

Martin Řezníček vstoupil do SDH Staré Město v roce 1997, kdy se ve svých 12 letech zapojil do činnosti kolektivu mladých hasičů. V 15 letech začal pracovat jako instruktor a později jako vedoucí mladých hasičů, kterého dělá dodnes. V 18 letech byl zařazen do jednotky SDH Staré Město, kde od roku 2006 zastává funkci strojníka.

Lukáš Snopek se zapojil do práce SDH Salaš v roce 2004. Stal se vedoucím kolektivu mladých hasičů a se svými svěřenci dosahuje dobrých výsledků. S dorostenkami jednotlivkyněmi se třikrát probojoval na mistrovství ČR dorostu. Je starostou sboru a členem okresní odborné rady mládeže. Získal kvalifikace rozhodčího I. stupně mládeže a rozhodčího-instruktora v požárním sportu.

Josef Vlachynský se stal členem SDH Mařatice v Uherském Hradišti v roce 1986. V letošním roce byl zvolen starostou. Od mládí chodil k hasičům a tento koníček se mu také stal zaměstnáním. Dnes pracuje pro HZS v Uherském Hradišti.

Jan Zapletal je členem SDH Kudlovice od roku 1973 a až do přelomu tisíciletí vykonával funkci velitele sboru. Zapojil se také do činnosti okrsku, kde byl 13 let jeho jednatelem. Dnes vykonává funkci kulturního referenta a je členem Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů při OSH Uherské Hradiště.

Jindřich Zapletal se podílí na práci SDH Nezdenice od roku 1961. Ve výboru začal pracovat jako jednatel a rovněž vedl kolektiv mladých hasičů. V roce 1989 byl zvolen předsedou revizní komise a tuto funkci vykonával až do roku 2010. Je členem Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů při OSH Uherské Hradiště.