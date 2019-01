Ostrožská Nová Ves - Velkou posilu získal před více než dvaceti lety sbor dobrovolných hasičů v Ostrožské Nové Vsi. Stala se jí Růžena Frýzová, která na první závody jela už jako šestiletá. V té době ještě neuměla ani číst, proto jí museli otázky z testu předčítat.

Nyní už vdaná a s příjmením Hlůšková je stále členkou místních hasičů. Má tři různé uniformy, úspěšně složila zkoušky potřebné k nošení dýchacího přístroje a vloni měla na kontě nejvíce výjezdů z novoveských hasičů.

„Do sboru mě i mého o rok mladšího brášku přivedl strýc, který tehdy vedl dětský oddíl. Nejprve jsme se učili, jaký požár se má čím hasit, základy první pomoci a museli jsme také natrénovat běh a štafetu,“ uvedla hasička s tím, že na dětských závodech míval jejich oddíl úspěchy. V současné době doprovází na závodech děti ze svého domácího oddílu, který má okolo sedmdesáti členů. V patnácti letech pak Hlůšková přestoupila z dětského oddílu mezi dobrovolné hasiče a od osmnácti let už mohla vyjíždět k požárům. Nyní je přítomná zhruba u dvanácti požárů ročně.

„Chodívají nám většinou sms zprávy na mobilní telefon, a to hlavně ohledně požárů v Ostrožské Nové Vsi, Uherském Ostrohu nebo v Ostrožské Lhotě,“ vysvětlila Hlůšková.

Má tři uniformy a píše kroniku

K výjezdům si obléká zásahový stejnokroj spolu s přilbou a kuklou. Má také pracovní, který slouží především k úklidu nebo různým pracem na hasičské zbrojnici a také vycházkový na různé slavnostní akce nebo výroční schůze. Růžena Hlůšková už totiž čtyři roky píše kroniku hasičů, která je v současné době k vidění na místním obecním úřadě a pracuje také v hasičském výboru. „Letos, u příležitosti výročí naší obce i stodvacátého výročí sboru hasičů plánujeme několik akcí. Dvanáctého dubna pořádáme košt slivovice v místní orlovně, třetího května zase hasičskou pouť. Na začátku července se budou konat hlavní oslavy výročí hasičů, mimo jiné i s ukázkami hašení,“ vyjmenovává Hlůšková.

Ta má v hasičském oddílu také bratra, přítele své sestry i manžela, se kterým se poznala právě tam. Kromě toho, že je vášnivou hasičkou, je především učitelka chemie, biologie a informatiky na kunovické základní škole. „Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu v Brně, a to Přírodovědeckou fakultu – učitelství chemie a biologie pro střední školy. Nyní učím pátým rokem žáky druhého stupně v Kunovicích. Hned po nástupu do školy jsem dostala i svou třídu. Vzpomínám si na první den výuky, to jsem byla opravdu hodně nervózní,“ směje se.

Mezi svými žáky je oblíbenou kantorkou. Podle svých slov se snaží dětem porozumět a učit je látku tak, aby ji pochopily a neučily se nic nazpaměť. „V chemii se snažím provádět co nejvíce pokusů a nechávám žáky si je vyzkoušet. Něco jsme předváděli také na nedávném dni otevřených dveří. V biologii zase hodně využívám interaktivní tabule, kde jsem si vytvořila své vlastní prezentace doplněné obrázky. Jako učitelka jsem však poměrně náročná. Když jsem však zažila úspěch svých žáků u přijímacích zkoušek na střední školy, potvrdila jsem si, že jednám správně,“ podotýká. Jejím heslem je jednat s žáky narovinu. Jezdí s nimi také na řadu zajímavých výletů. „Hned na druhý výlet třídy jsem se vydala na tři dny, což je dost náročné, ale stálo to za to. Byli jsme už ve Vizovicích, na Mariňáku, v punkevních jeskyních, botanické zahradě nebo na exkurzi ve sklárnách,“ vzpomíná. Ve škole vede také environmentální program, a to formou celoročních projektů. Děti práce tvoří buď písemnou formou, nebo třeba vyrábí budku pro ptáky. Snaží se žáky učit hravou formou.

Kromě hasičství a učitelství hraje Hlůšková také ping–pong, a to za novoveské muže.

Ping–pong v zastupitestvu

„K tomuto sportu mě přivedla maminka, která také byla dlouholetou hráčkou. Začala jsem se učit hrát doma v garáži, kde jsme měli pingpongový stůl, a to jsem přes něj tehdy ještě ani neviděla,“ vypráví o své další zálibě. Aby toho nebylo málo, je také členkou výboru místní organizace KDU-ČSL. „K tomu jsem se dostala také přes maminku. Ráda sleduji politické dění, a to jak na místní úrovni, tak i v televizi. Nechci na politiku jenom nadávat, ráda bych i něco změnila. Chtěla bych pracovat v obecním zastupitelstvu a zasloužit se o vyřešení například katastrofické dopravní situace v naší obci,“ uvádí příklad Hlůšková. Ve svém volném čase ráda poslouchá cimbál, chodí na plesy, ráda zpívá, hraje hry na počítači, čte historickou literaturu. Moc se jí líbil Pán prstenů, snad i proto by se chtěla podívat na Nový Zéland. „Ráda také pracuji na zahrádce a miluji zvířata. Doma mám pejska Míšu, což je nalezenec. V budoucnu bych si přála asi dvě děti. V tomto případě je můj cíl jediný – vychovat z nich dobré lidi,“ dodává na závěr Hlůšková.