Uherské Hradiště - Podle mnohých je to záruka vydařeného večera. Podle jiných jedinečná možnost vidět něco, co jinde k vidění není. Každopádně jde o jednu z nejoriginálnějších a nejpopulárnějších akcí široko daleko.

Cimbálová muzika Harafica. | Foto: F. Fojtík

O čem je řeč? O Letní (před Vánoci Zímní) jízdě s cimbálovou muzikou Harafica a herci Slováckého divadla. V pondělí se začaly prodávat lístky na další, v pořadí už šestou. Proběhne 11. června.

Jak to všechno začalo

Nápad se zrodil před třemi lety v hlavách cimbalisty a uměleckého šéfa Harafice Petra Gablase a herce Josefa Kubáníka. „Tenkrát jsme měli v plánu uspořádat originální Vánoční koncert, jakým by se nemohli pochlubit ani v Chebu, ani v Praze, ani v Ostravě. Spojení Harafice a nás divadelníků se nám jevilo jako ideální.," vzpomíná na začátky před dvěma a půl lety Josef Kubáník. „S kluky se známe ještě z dob, kdy chodili na základní školu a hráli v komedii Slovácko sa súdí," vybavuje si. „Už tenkrát byli výteční muzikanti a už tenkrát s nimi byla legrace."

Pokračování nebylo v plánu

První večer, během kterého si herci zazpívali za doprovodu cimbálovky různé skladby napříč žánry včetně slavných muzikálů, proběhl před Vánoci 2011. Měl takový úspěch, že ačkoliv nebylo v plánu pokračování, za půl roku se všichni aktéři sešli zase a půlroční intervaly vydržely dodnes. Diváci se baví nejenom u netradičních hudebních čísel, ale také u nejrůznějších nachytávek, které si na sebe herci s chutí připravují. Třešinkou na dortu je pak host, jehož jméno se však na žádných plakátech neobjevuje. „Naším záměrem není nalákat diváky na slavná jména, ale na nás. Host je tak skutečně jen ozdobou večera," vysvětluje Petr Gablas.

Kdo bude letos hostem?

Jména hostů však patří mezi skutečnou elitu, a to napříč obory. Nejde tedy jen o herce a zpěváky, ale také moderátory, tanečníky. „Letos jsme měli předjednaného jednoho z našich nejlepších zpěváků, ale minulý týden se omluvil. Slíbil však, že se pokusí přijet na Zimní jízdu. Místo něj však jednáme s jednou olympijskou vítězkou, myslím, že i její návštěva by mohla být velmi zajímavá," slibuje poněkud tajemně Josef Kubáník.

Ačkoliv formát hudebníkům i divadelníkům funguje, letošní ročník se dočkal malých změn, a to především v předprodeji. Zájem o lístky byl tak obrovský, že tentokrát je možné je získat jedinou cestou, a to prostřednictvím online předprodeje. Ten vypukl v pondělí 5. 5. v 10:10 na stránkách www.harafica.eu

Kdo byl mezi hosty Harafice a herců Slováckého divadla?

Květa Fialová: Oblíbená herečka byla prvním hostem před Vánoci 2011. Publikum pobavila nejenom historkami z divadelního a filmového zákulisí, ale také prozradila, co má na Moravě a Uherském Hradišti nejradši. V závěru si pak se všemi zazpívala.

Jan Bursa: Jeden z našich nejlepších stepařů dokázal to, co před ním ještě nikdo. Předvedl bravurní taneční číslo při světoznámé skladbě Franka Sinatry Fly me to the moon se zpěvem Pavlíny Hejcmanové a za doprovodu Harafice. Všichni společně se dočkali nekonečných ovací.

Matěj Plíhal: Syn legendárního Karla Plíhala dokázal s kytarou vyčarovat nádhernou předvánoční atmosféru v prosinci 2012. V závěru pak publikum spolu s herci překvapil originální verzí skladby Václava Neckáře Půlnoční.

Ondřej Brzobohatý: Herec, zpěvák, moderátor, ale především neobyčejný šoumen doslova zvedl diváky ze sedadel, když s Haraficou zazpíval jednu ze svých slavných skladeb a pak si s houslemi v rukou zahrál s Josefem Kubáníkem hrajícím na cimbál písničku Když jsem šel z Hradišťa.

Jorga Hrušková: Moderátorka ČT24 a někdejší herečka Slováckého divadla se na uherskohradišťská prkna vrátila po dlouhých téměř dvaceti letech. Prozradila však hlavně něco z televizního zákulisí a diváky pobavila i neuvěřitelnými historkami ze soukromého života.

Autor: Josef Kajetán