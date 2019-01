Uherské Hradiště - Čas vánoční má jednu krásnou vlastnost. Lidé jsou na sebe hodnější a ochotnější pomáhat. Toho důkazem je i benefiční koncert cimbálové muziky Stanislava Gabriela z Babic, jehož tradice už v regionu zapustila kořeny.

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela. | Foto: DENÍK/Tereza Bičanová

Skupina mladých hudebníků z Uherskohradišťska, hlásící se k odkazu dolňáckých cimbálových muzik, nesoucí titul „Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2006“ a ocenění „FOSKAR 2006“, přišla s prvním charitativním koncertem před deseti lety. Stejně jako tehdy i dnes se jím snaží pomoci potřebným, o něž pečují hradišťská diakonie a charita. Koncert se uskuteční v úterý 25. prosince od 15.30 v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Výtěžek z něj bude rozdělen mezi výše zmíněné organizace. Více nám prozradil primáš CM Stanislava Gabriela – Stanislav Gabriel mladší.

Benefičním koncertem pomůžete potřebným z Hradišťska… Co vás k takovému skutku vede?

Pomáhat druhým by mělo být přirozené. Myslím, že většina z nás se k tomu „odhodlá“ jedině v době vánočních svátků anebo v okamžiku, kdy dojde k nějaké velké tragedii, která pohne naším svědomím. Lidí, kteří naši pomoc potřebují, je kolem nás mnoho a my si to už téměř neuvědomujeme. V každodenní kakofonii reklam a zbytečných hloupostí nevnímáme podstatné a nerozeznáváme potřebné.

Kdy a z jakého popudu tato tradice vznikla a v čem se za léta své existence změnila?

Přesný rok už si nevzpomínám, myslím však, že to bylo roku 1997. Charitativní podtext této akci vtiskl náš otec Stanislav Gabriel starší a my jsme se s jeho nápadem ztotožnili. Pro větší pestrost jsme se rozhodli přizvat na každý vánoční koncert nějakého hosta, a tak mohli naši posluchači slyšet třeba čistě instrumentální tělesa, jako Graffovo kvarteto, Kvapilovo klarinetové kvarteto nebo vynikající sólové výkony tenoristy Vladimíra Richtera a varhaníka Iva Bartoše. Na našich koncertech už vystoupil třeba Svatý pluk, Cimbelín, Dobrý večer kvintet a další uskupení hudebníků, která se věnují jiným žánrům hudby.

Proč se k tradičnímu benefičnímu koncertu rok co rok znovu vracíte? Je to něco jako vyšší poslání, chuť pomáhat?

Důvodem je směsice pocitů a nálad, které se dostaví s příchodem Vánoc. Tak nějak to patří ke koloritu tohoto období. Vyšší poslání v tom nevidím, jak jsem už řekl, pomáhat druhým by mělo být samozřejmostí. Nezastírám, že jedním z klíčových momentů je také zavazující tradice, kterou jsme svými vánočními koncerty vytvořili.

Jaké jste si pro koncert připravili novinky?

Vždy se snažíme obohatit repertoár o nové úpravy, takže kromě koled již známějších, máme letos připraveny čtyři nové úpravy od našeho houslisty Pavla Šafaříka.

Jakým způsobem váš projekt obohatí spolupráce se smíšeným pěveckým sborem Svatopluk?

Těším se na ně. Spolupráci s velkým vokálním tělesem, to jsme ještě nedělali. Těším se také na jejich repertoár. Vánoční písně Adama Michny z Otradovic totiž k tomuto období neodmyslitelně patří.

Co bys v souvislosti s nedalekými vánočními svátky popřál všem, kdo se chystají na váš koncert, případně těm, jimž je vaše pomoc určena?

Klidné prožití vánočních svátků a do nastávajícího roku štěstí, zdraví a vnitřní pohodu.