Uherský Brod - Čtyřstupňový mráz a prokřehlý pár krojovaných folkloristů obřadně hostům nabízející chléb se solí. Takový nádech mělo přivítání, jehož se v pátek kolem 17. hodiny dočkali před uherskobrodskou radnicí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová se svým jedenáctiletým vnukem a o pár minut později také izraelský velvyslanec J. E. Jaakov Levy, kterého tam kromě Patrika Kunčara vítal také majitel zámku v Ořechově Alessandro Alagia.

J. E. Jaakov Levy. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

Poté, co hosté ochutnají skývu chleba, zamíří do tepla radnice, kde je na prostřené tabuli čeká několik druhů chlebíčků, vlčnovské vdolečky, slovácká slivovice a košer víno. Po obligátním předání darů usedají zpět do limuzín a jejich konvoj se za policejního doprovodu vydává k místní židovské modlitebně. Do spoře vybaveného objektu, jemuž uvnitř dominují mramorové desky se jmény Židů zavražděných v průběhu II. světové války, vstupuje velvyslanec s nezbytnou jarmulkou na hlavě. Vskutku pietně působí potemnělý prostor, jenž osvětlují pouhé tři desítky kahánků a sedm vysokých svící. Po položení kytic se slova ujímá velvyslanec. „Jak si vůbec představit, že v civilizované zemi ve 20. století byli lidé, kteří tady měli kořeny po staletí, vytrženi a posláni na smrt za bílého dne před zraky okolních obyvatel a celého světa? Dnes tady stojíme a činíme tak nejenom na uctění památky obětí, ale vyslovujeme také závazek dělat vše pro to, aby se něco podobného nikdy nemohlo opakovat,“ vznáší Levy do ticha svůj apel. Po několika minutách se směsice hostů a jejich bodyguardů, doplněná radniční suitou, ubírá ke koloně přistavených automobilů, které vzápětí startují ke kinu Máj. Tam se má totiž uskutečnit nejzajímavější dějství večera komponovaný pořad Vzpomínka na holocaust.

Němcovou i Levyho vítá mezi dveřmi kina ředitel Domu kultury Jaroslav Mikulík a vzápětí také kinosál našlapaný lidmi. I oni se přišli podívat na místní premiéru dokumentárního filmu Nickyho rodina slovenského režiséra Mateje Mináče, líčícího osudy 669 židovských dětí, které před začátkem II. světové války zachránil před spáry Hitlerovy likvidační mašinérie Angličan Nicholas Winton. „Poprvé jsem viděla tento film před rokem a slovy jednoho studenta mi udělal díru do hlavy a je potřeba s tím něco dělat. Je pravda, že musíme připomínat, co se stalo, a nesmíme zapomenout, ale vždycky takovému konstatování něco chybí. Něco, co musíme udělat my sami. Proto jsme se spolu s režisérem Mináčem rozhodli vymyslet projekt, do kterého se snažím zapojit co nejvíce škol a pro tuto myšlenku získat co nejvíce studentů, aby sami pátrali po lidech, o kterých vědí, že kdysi žili v jejich bydlišti,“ říká Němcová před zahájením promítání filmu. Pak světla zhasnou a přítomní jsou vtaženi do dojemného děje, který svou mimořádnou působivostí nenechá většinu očí diváků suchých. Ti pak po 96 minutách odměňují bouřlivým potleskem nejen tvůrce snímku, ale hlavně příběh samotný.

V následné besedě se pak představí jeden z těch, o nichž film vypráví, 83letý Asaf Auerbach. „Chci říct jen to, že je veliká náhoda, že jsem dnes tady a že vůbec žiji. Celý řetězec mých náhod začal tím, že jsem měl rodiče, kteří byli ochotni mě poslat do ciziny, že tu byl jistý muž jménem Nicholas Winton, který se toho celého ujal, a náhoda byla také to, že se našel dostatek lidí, kteří se dokázali o nás 669 dětí postarat,“ přiznává dojatý Auerbach.

Je devět pryč a lidé se pomalu šourají z kinosálu. Než však vykročí do mrazivé noci plné hvězd, míjejí výstavku studentů místního gymnázia. Té dominují výtvarné práce, fotografie z Osvětimi i úryvky z deníku jednoho z židovských obyvatel Šumic Vladimíra Bachůrka, který přežil Osvětim i Buchenwald. I já odcházím plný emocí. Odcházím však také s vědomím, že v dnešní době není vůbec ojedinělým postojem zpochybňování holocaustu. A ve chvíli, kdy se ani v současnosti někteří nerozpakují označovat za viníky kdečeho opět a zase Židy, je více než zjevné, jak je nutné o genocidách, jejich vinících a obětech neustále hovořit. Při pohledu do minulosti je navíc zřejmé, nakolik je lidstvo nepoučitelné, neboť se jeho historie podezřele často opakuje.

V každém z nás dřímá jiskra lidství, řekl v Brodě izraelský velvyslanec J. E. Jaakov Levy Tohoto filmu, ačkoliv jsem ho viděl už mnohokrát, si velice vážím. Jako Izraelec, nikoliv jako Čech, který vidí připomínání holocaustu z trochu jiné perspektivy, bych chtěl připomenout dvě věci. Dnes můžeme tento film zhlédnout a otevřeně o něm diskutovat, ale když jsem v Izraeli vyrůstal v 50. a 60. letech, tak tomu bylo jinak. Ohledně holocaustu tam panovalo naprosté ticho. Vyrůstal jsem ve vesnici, kde žilo také mnoho přeživších z Československa, Polska a Německa. Viděli jsme vytetovaná čísla na jejich předloktích, ale nikdo nám neřekl, co ta čísla znamenají, i když jsme viděli, že ti lidé zjevně prožili jakési trauma. Nemluvili o tom ze studu, z hlubokého zármutku, z pocitu, že si vlastně nezaslouží, aby žili, když tolik jejich příbuzných zahynulo ve vyhlazovacích táborech. Změnilo se to teprve v 60. letech po procesu s Adolfem Eichmannem, jedním z architektů takzvaného konečného řešení, kterého jsme našli skrývajícího se v Argentině a postavili jej v Jeruzalémě před soud. Až pak se teprve začalo to téma otevírat. Dnes o tom mluvíme stejně otevřeně jako tady u vás a považujeme za svou povinnost o těchto věcech hovořit. Povinností izraelských diplomatů je jménem Muzea holocaustu předávat vyznamenání Spravedlivý mezi národy těm Nežidům, kteří během holocaustu našli odvahu zachránit někoho ze židovských obětí. Při této vzácné příležitosti jsem se setkával s těmito lidmi, hovořil jsem s nimi a snažil se přijít na to, co je vedlo k tomu, že riskovali své životy, aby zachránili jednoho nebo více Židů. Všech těchto oceněných jsem se ptal, co je vedlo k tomu, že byli ochotni v prostředí, kde většina smýšlela jinak, nesmírně riskovat nejen svůj život, ale životy celé své rodiny. Spousta těchto vyznamenaných jsou obyčejní lidé, ne s vysokoškolským vzděláním, a většina mi na to nedokázala odpovědět. Já se domnívám, že v každém z nás je jakási dřímající jiskra lidství, a ne každý ji roznítí, ale jsou takoví, kterým se to podaří a kteří jednají podle tohoto instinktu a dokáží kvůli tomu nést i veliké riziko. Sir Winton tuto jiskru v sobě měl mnohonásobně a myslím si, že je účelem právě takových projektů, abychom se snažili tuto jiskru v nás kultivovat. Abychom nejenom připomínali hrdinské činy a uctili oběti, ale abychom společně pěstovali to vědomí, že nic podobného se nesmí opakovat, a kdyby se podobná tragédie opět blížila, abychom byli schopni reagovat nejenom jako jednotlivci, ale jako celá společnost. J. E. Jaakov Levy

