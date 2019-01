Pitín - Stoletý dub na kopci Jahodisko na území Pitína zastupuje Zlínský kraj ve finále soutěže Strom roku 2014. Pro místní má prý velký význam a je častým cílem procházek. Když člověk stane pod jeho korunou, naskytne se mu pohled na reliéf Pálavy, Žďánický les, Chřiby s poutním Velehradem, Vizovické vrchy a v hlubokém údolí pod kopcem pak na samotný Pitín s kostelem sv. Stanislava.

Členové místní farnosti dub chápou jako symbol rodiny, a to také té církevní. Na dub měl totiž dlouhých 24 let výhled z okna fary i bývalý pitínský farář P. Miloslav Kunc. Výtěžek by chtěli navrhovatelé použít na propagaci stromu.

Do finále celostátní ankety postoupilo dvanáct stromů, které se budou v následujících měsících snažit získat podporu veřejnosti, a tím tedy i finanční prostředky na péči o sebe a zeleň v okolí. Hlasování mezi finalisty totiž bude zpoplatněné a jeho výtěžek se vrátí zpět k těmto stromům. „Letos jsme obdrželi celkem 85 návrhů, což je o 32 víc než loni. Stromy nominovali hlavně aktivní lidé, školy, obce i spolky, které mají chuť udělat něco ve prospěch stromů ve svém okolí," uvedla koordinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství. Hlasování o Strom roku 2014 začne 15. června, kdy se na stránkách www.stromroku.cz objeví profily stromů. (hed)