Slovácko - Pětiletý Ondra Novotný z Uherského Hradiště se na dnešek těšil do školky. Důvod je zřejmý, i když pro některé možná nepochopitelný. Mají pouštět draky. Zábava, která v současnosti oslovuje čím dál méně dětí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Drakiády Polešovice 16. října v terénu.

Sušice 15. října od 14 hodin, sportovní areál.

Uherské Hradiště 16. října od 15 hodin, Špitálky.

Nezdenice 16. října od 14 hodin, Štěpnice.

Nivnice 28. října po celý den.

Čáskov 22. října, letiště.

Veselí nad Moravou 16. října od 14 hodin, Bartolomějské náměstí

Dokládá to i fakt, že na otázku Slováckého deníku, zda rodiče chodí s dětmi pouštět draky, odpovědělo pouze 17 respondentů. Mírně převažovala odpověď ano. Pouštění draka se snaží zachovat některé školy a školky, různé zájmové skupiny a místní farnosti. Ty na podzim pořádají takzvané drakiády. Děti na nich většinou soutěží o to, komu drak vystoupá nejvýše, komu nejrychleji vzlétne nebo nejdál dolétne.

Pravidelně drakiádu pořádá Římskokatolická farnost Uherské Hradiště. „Letos se koná v neděli šestnáctého října od patnácti hodin na Špitálkách. Kdyby bylo špatné počasí, přesuneme akci na další víkend,“ zve děti i rodiče P. Jan Turko z uherskohradišťské farnosti. Pro zúčastněné připravili řadu soutěží, ve kterých děti mohou získat věcné ceny, a také občerstvení pro ně i jejich doprovod. Ondra se tam chystá také. „Dnes si to ve školce natrénuju a v neděli pak vyhraju,“ plánuje s úsměvem Ondra. Draci sice dříve patřili k podzimu, dnes jsou na kopcích vidět stále méně. „Děti radši sedí doma u počítače, než aby se proháněly po kopcích. My jsme si museli draky vyrobit, abychom vůbec měli co pouštět,“ zavzpomínal ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Radovan Jančář.

Sám si dnes draka vyrobí jen málokdo, navíc obchody nabízí pestrou škálu různých vzorů i druhů. Lze tam najít různé ptáky, letadla či typická barevná psaníčka. Rodiče si však musí sáhnout mnohem hlouběji do kapsy než dříve. Draka pořídíte od dvou stovek až do několika tisíc. „Investovali jsme do toho už asi dva tisíce. Je to bohužel málo trvanlivé zboží,“ přiznávají Novotní.