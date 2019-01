Staré Město – Tradiční děkanátní ples, který zahajuje sezonu bálů ve Starém Městě, dopadl podle očekávání několika stovek tancechtivých návštěvníků k jejich naprosté spokojenosti.

Už při vstupu do společensko-kulturního centra vítali pořadatelé přicházející plesové hosty štamprličkou slovácké slivovice. Tu s sebou v půllitrových nebo litrových láhvích přinášeli na čtrnáctý děkanátní ples přišedší kněží z hradišťského děkanátu. Vždyť jaký by to byl děkanátní ples, kdyby na něm chyběl tradiční košt pálenek z modrého nebo letního ovoce, jehož organizátorem je už několik let duchovní správce staroměstské farnosti Miroslav Suchomel. A která pálenka hostům nejvíce chutnala? Ačkoliv každý z kněží si chválil tu svoji, návštěvníci bálu, kteří pálenky po kapkách chutnali, odmítali kteroukoliv pohanět nebo pochválit. „Dobrá byla každá, protože byla zadarmo. Ta zlechovská adventní z durancií i ta naše staroměstská," měl jasno potutelně se usmívající Kamil Vrána ze Starého Města.

Radost z bohaté tomboly, která čítala na dvě stě padesát velmi hodnotných cen, měl nejen František Ingr, jeden z pořadatelů plesu, ale také jeden z hlavních strůjců plesu farář Suchomel. „Nejhodnotnější cenou je luxusní bicykl, na němž by se dalo dojet až do Říma. Pro ty, kteří jsou zklamáni tím, že ten jejich vyvolených kandidát neuspěl v prezidentských volbách, je v tombole záchranný balík se 48 balíčky toaletního papíru," okomentoval veřejně ceny v loterii páter Suchomel.

K přátelské a spontánní atmosféře plesu přispěli svým dílem mládenci a děvčata ze Společnosti mládeže farnosti Staré Město. Za nadšeného potlesku diváků se představili scénkou Medecína. Imitovali jí volně upravené Slovácko sa súdí, nesúdí od spisovatele Zdeňka Galušky. K tanci a poslechu vyhrávala na plese Staroměstská kapela, skupina Trinom a cimbálová muzika Bálešáci.