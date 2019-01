Uherský Brod – Významné změny čekají v letošním a příštím roce strážníky v Uherském Brodě. Kromě toho, že budou mít nového velitele, který má vzejít z vyhlášeného výběrového řízení, přesune se jejich „základna" ze současné adresy na Hradním náměstí, do jiné městské budovy v Pecháčkově ulici.

Budova Městské policie v Uherském Brodě na Hradním náměstí. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

V té dříve sídlil podnik Uhelné sklady, později ji využívala část odboru sociálních věcí. Důvodem přesunu strážníků je údajně špatný statický a stavební stav objektu městské policie nad Domem kultury a jeho příliš nákladná oprava.

Podle uherskobrodského starosty Patrika Kunčara, stojícího v čele tamních městských policistů od loňského února, čas k těmto změnám právě nazrál. „Po odvolání bývalého velitele zastupitelstvem v únoru 2011 jsem se postupně seznamoval s chodem městské policie, pravomocemi strážníků a problematikou jejího řízení. S ohledem na mé pracovní vytížení mně bylo od začátku jasné, že fungování městské policie bez velitele je pouze dočasným krokem a do budoucna bude nezbytné nového velitele, respektive ,strážníka pověřeného plněním některých úkolů při řízení obecní policie´ vybrat," vysvětlil Patrik Kunčar. Ten si šéfování městským policistům pochvaluje také proto, že se mu během uplynulého více než roku ve spolupráci se zástupcem velitele Radkem Šustkem podařilo eliminovat některé nedostatky v práci strážníků a zlepšit jejich činnost. Přispět k tomu podle něj mělo například také zavedení monitoringu pohybu vozidel městských policistů pomocí GPS.

Řízení uherskobrodských strážníků se však Patrik Kunčar úplně nezbaví. „Jako starosta budu řídit městskou policii na obecné úrovni, ve stanovování priorit a cílů, velitel městské policie bude mít na starosti přímé řízení, provozní záležitosti a plnění mých úkolů nebo jiných úkolů, běžně spadajících do kompetencí vedoucího pracovníka," poznamenal první muž Uherského Brodu a dodal, že velitel městské policie je dle dikce zákona „pouze" strážníkem pověřeným k plnění některých úkolů. Schopnosti nového člověka ve funkci velitele městské policie v Uherském Brodě prověří první velká akce – stěhování jejího sídla. „Stávající budova na Hradním náměstí je ve špatném statickém i stavebním stavu, oprava by byla finančně velmi náročná. Z toho důvodu letos zastupitelstvo města rozhodlo o vypsání výběrového řízení na prodej této budovy. Městská policie se přestěhuje do jiné městské budovy v ulici Pecháčkova," řekl Patrik Kunčar. Budova v Pecháčkově ulici se podle něj uvolnila po odchodu části pracovníků odboru sociálních věcí, kteří nově přešli pod úřad práce. V současnosti je prázdná a nevyužitá a čekají ji drobné stavební úpravy. „Budeme rádi, pokud se stěhování zvládne dle předpokladu během příštího roku," doplnil Patrik Kunčar.

Poměrně náročný ale má být přesun kamerového systému. Ten je však podle Radka Šustka třeba aktualizovat a přizpůsobit současným technologickým poměrům. „Pokud představitelé města zvolí přestěhování kamerového systému částečně obnoveného, což je i má preference, získá město nejenom technologicky vyspělý systém, jehož instalace v novém místě nebude tolik obtížná, ale především se budeme moct spolehnout na jeho další rozvoj bez limitů, na které v současné době neustále narážíme," uvedl zástupce velitele brodských strážníků. Délka výpadku kamerového systému v souvislosti se stěhováním má být podle něj závislá právě od zvoleného způsobu přestěhování. „V případě jeho částečné obměny půjde maximálně o jeden den, protože nebude nutná odstávka kamer při instalaci prvků systému," upřesnil Radek Šustek.