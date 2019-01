Modrá - Hlavní pozornost návštěvníků Archeoskanzenu Modrá byla upřena na zahájení výstavy Cyril, Metoděj a Veligrad aneb První vyučovací hodina staroslověnštiny.

Expozice, jíž dominují figuríny v životní velikosti, a to Klimenta, Cyrila, Metoděje, Rostislava, Nauma, archipresbitra pasovského, Gorazda a dvou žáků sedících v lavicích, je podle autora námětu a libreta Luďka Galušky jiná než celá řada dalších výstav a projektů, které mohli lidé dosud vidět.

„Jednu část expozice tvoří figurální výjevy z výuky staroslověnštiny, ve druhé části jsou ve vitrínách exponáty, které dokumentují náboženskou sféru," uvedl Luděk Galuška. Zdůraznil, že výstava by měla vtáhnout zejména školáky do vyučovací hodiny staroslověnštiny. Kluci a holky mohou v expozici usednout do dvou lavic a zkusit psát rydly do voskových tabulek svoje jména ve staroslověnštině. Zatímco na přelomu února a března letošního roku natáčel režisér Petr Nikolaev v Archeoskanzenu Modrá poslední scény historického filmu Cyril a Metoděj Apoštolové Slovanů, v minulých dnech si mohli návštěvníci knížecího paláce prohlédnout fotografie ze zmíněného natáčení.

Součástí vernisáže byl křest knihy Luďka Galušky, archeologa a vědeckého pracovníku Moravského zemského muzea, která nese název Hledání původu od avarských bronzů ke Zlatu Velké Moravy. Čtyřsetstránková česko-anglická monografie s 230 vesměs barevnými přílohami byla vydána nákladem tisíce kusů.

Po vernisáži a křtu knihy Luďka Galušky mohli fajnšmekři vystoupat do galerie velkomoravského knížecího paláce, kde se uskutečnil pátý ročník Cest vína. K ochutnání tu bylo na šedesát bílých, červených a růžových vín z Moravy, Slovenska, Německa, Francie, Rumunska, Moldavska, Bulharska a Maďarska.

Návštěvníci skanzenu, kteří neměli zrovna chuť na víno, mohli zhlédnout mezi palisádami opevněného hradiště divadelní představení o Cyrilu a Metodějovi v podání šermířsko-divadelní skupiny Via historica ze Zvolena.